Дело возбудили после ЧП с обрушением конструкций в школе в Москве

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, возбудили после гибели двух рабочих в школе на востоке Москвы, где обрушились конструкции при ремонте, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по столице."По факту гибели двух человек в результате частичного обрушения конструкции на востоке Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - сообщили в ведомстве.В субботу в неработающей школе на востоке Москвы, которая находится на ремонте, произошло частичное обрушение конструкций. Столичный главк МЧС сообщал, что из-под завалов спасатели достали тела двух рабочих. По данным московской прокуратуры, погибшим рабочим было 19 и 29 лет. В экстренных службах, в свою очередь, сообщили РИА Новости, что площадь обрушений составила 18 квадратных метров.

Работа сотрудников МЧС на территории закрытой школы на востоке Москвы Сотрудники МЧС работают на территории закрытой школы на востоке Москвы, где в результате обрушения конструкций погибли двое рабочих, передает корреспондент РИА Новости с места событий. На территории учебного заведения подняли кран-манипулятор, спасатели спиливают мешающие ветви деревьев с помощью бензопилы. 2025-09-20T22:01 true PT0M17S

