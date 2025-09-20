https://ria.ru/20250920/sk-2043258979.html
Дело возбудили после ЧП с обрушением конструкций в школе в Москве
Дело возбудили после ЧП с обрушением конструкций в школе в Москве - РИА Новости, 20.09.2025
Дело возбудили после ЧП с обрушением конструкций в школе в Москве
Уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, возбудили после гибели двух рабочих в школе на востоке Москвы,... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T22:01:00+03:00
2025-09-20T22:01:00+03:00
2025-09-20T22:12:00+03:00
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043197028_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5f1fadc025e91902a14fec8db51f54a0.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, возбудили после гибели двух рабочих в школе на востоке Москвы, где обрушились конструкции при ремонте, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по столице."По факту гибели двух человек в результате частичного обрушения конструкции на востоке Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - сообщили в ведомстве.В субботу в неработающей школе на востоке Москвы, которая находится на ремонте, произошло частичное обрушение конструкций. Столичный главк МЧС сообщал, что из-под завалов спасатели достали тела двух рабочих. По данным московской прокуратуры, погибшим рабочим было 19 и 29 лет. В экстренных службах, в свою очередь, сообщили РИА Новости, что площадь обрушений составила 18 квадратных метров.
https://ria.ru/20250917/zabaykale-2042372598.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043197028_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_32489d1deb0d5d2cba69673d4b7fce74.jpg
Работа сотрудников МЧС на территории закрытой школы на востоке Москвы
Сотрудники МЧС работают на территории закрытой школы на востоке Москвы, где в результате обрушения конструкций погибли двое рабочих, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
На территории учебного заведения подняли кран-манипулятор, спасатели спиливают мешающие ветви деревьев с помощью бензопилы.
2025-09-20T22:01
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело возбудили после ЧП с обрушением конструкций в школе в Москве
Дело возбудили после гибели 2 рабочих при обрушении конструкций в школе в Москве