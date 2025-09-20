Рейтинг@Mail.ru
Сийярто призвал ЕС объявить движение "Антифа" террористическим - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 20.09.2025 (обновлено: 14:08 20.09.2025)
https://ria.ru/20250920/siyyarto-2043151504.html
Сийярто призвал ЕС объявить движение "Антифа" террористическим
Сийярто призвал ЕС объявить движение "Антифа" террористическим - РИА Новости, 20.09.2025
Сийярто призвал ЕС объявить движение "Антифа" террористическим
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто направил письмо главе евродипломатии Кае Каллас с призывом объявить движение "Антифа" РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T11:44:00+03:00
2025-09-20T14:08:00+03:00
сша
евросоюз
в мире
венгрия
петер сийярто
кайя каллас
чарли кирк
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030191178_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_a5a27f80798ef5ed90a79ff6fcfbdde1.jpg
БУДАПЕШТ, 20 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто направил письмо главе евродипломатии Кае Каллас с призывом объявить движение "Антифа" террористическим. Текст послания приводит агентство MTI."Я рекомендую Евросоюзу последовать примеру (Штатов. — Прим. ред.) и включить движение "Антифа" в список террористических организаций, а также ввести необходимые ограничительные меры в отношении групп и лиц, связанных с ним. По нашему мнению, указ президента США создает надлежащую правовую основу для такого шага", — говорится в письме.Министр напомнил, что за последние несколько лет лица и группы, связанные с "Антифой", совершили множество терактов в Евросоюзе, в том числе в Германии, Франции и Италии."В 2023 году участники движения совершили пять вооруженных нападений в Будапеште. К сожалению, несколько нападавших нашли убежище в странах — членах ЕС, которые отказались экстрадировать их в Венгрию. В одном особенно тревожном случае уголовное дело пришлось приостановить после того, как подозреваемая была избрана депутатом Европарламента и получила иммунитет", — сказал Сийярто, имея в виду итальянскую активистку Иларию Салис.В четверг Дональд Трамп объявил, что признает "Антифу" террористической организацией, и пригрозил тем, кто ее финансирует.На минувшей неделе газета WSJ со ссылкой на источники сообщила, что в винтовке, из которой могли убить американского консервативного активиста и сторонника президента США Чарли Кирка, нашли пули с выгравированными лозунгами "Антифы".Убийство сторонника ТрампаДесятого сентября в Кирка выстрелили во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Это произошло в тот момент, когда активист отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. Он получил огнестрельное ранение в шею и умер в больнице. Преступника задержали. Им оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. По данным телеканала CNN, он признался в содеянном отцу, а тот рассказал обо всем властям. Злоумышленника задержали и уже предъявили семь пунктов обвинения, в том числе в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Ему может грозить смертная казнь.* Движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское.
https://ria.ru/20250920/kirk-2043129062.html
https://ria.ru/20250919/kirk-2042972072.html
https://ria.ru/20250918/fbr-2042772026.html
https://ria.ru/20250916/kirk-2042143645.html
сша
венгрия
россия
юта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030191178_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3301997b2bcf35b2de5a4d97ae3a5301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, евросоюз, в мире, венгрия, петер сийярто, кайя каллас, чарли кирк, дональд трамп, россия, центральное разведывательное управление (цру), юта
США, Евросоюз, В мире, Венгрия, Петер Сийярто, Кайя Каллас, Чарли Кирк, Дональд Трамп, Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Юта
Сийярто призвал ЕС объявить движение "Антифа" террористическим

Сийярто призвал ЕС вслед за США объявить движение "Антифа" террористическим

© AP Photo / Darko Vojinovic Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
 Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 20 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто направил письмо главе евродипломатии Кае Каллас с призывом объявить движение "Антифа" террористическим. Текст послания приводит агентство MTI.
"Я рекомендую Евросоюзу последовать примеру (Штатов. — Прим. ред.) и включить движение "Антифа" в список террористических организаций, а также ввести необходимые ограничительные меры в отношении групп и лиц, связанных с ним. По нашему мнению, указ президента США создает надлежащую правовую основу для такого шага", — говорится в письме.
Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
На месте планируемой панихиды по Кирку задержали мужчину, пишет WP
Вчера, 07:54
Министр напомнил, что за последние несколько лет лица и группы, связанные с "Антифой", совершили множество терактов в Евросоюзе, в том числе в Германии, Франции и Италии.
"В 2023 году участники движения совершили пять вооруженных нападений в Будапеште. К сожалению, несколько нападавших нашли убежище в странах — членах ЕС, которые отказались экстрадировать их в Венгрию. В одном особенно тревожном случае уголовное дело пришлось приостановить после того, как подозреваемая была избрана депутатом Европарламента и получила иммунитет", — сказал Сийярто, имея в виду итальянскую активистку Иларию Салис.
Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Обвиняемый в убийстве Кирка в онлайн-играх называл себя Трампом
19 сентября, 13:58
В четверг Дональд Трамп объявил, что признает "Антифу" террористической организацией, и пригрозил тем, кто ее финансирует.

Движение не существует как юридическая структура. Под ним понимают сторонников анархистских взглядов.

На минувшей неделе газета WSJ со ссылкой на источники сообщила, что в винтовке, из которой могли убить американского консервативного активиста и сторонника президента США Чарли Кирка, нашли пули с выгравированными лозунгами "Антифы".
Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
ФБР проверяет основательницу радикальной группы в связи с убийством Кирка
18 сентября, 17:15

Убийство сторонника Трампа

Десятого сентября в Кирка выстрелили во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Это произошло в тот момент, когда активист отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. Он получил огнестрельное ранение в шею и умер в больнице.

Кирк был известен встречами в формате открытого микрофона в американских университетах. В 2012 году он основал организацию Turning Point USA, продвигающую консервативные ценности в учебных заведениях. В соцсетях наибольшей популярностью пользуются видео, на которых активист спорит со сторонниками Демократической партии.

На публичных выступлениях Кирк не раз критиковал киевский режим, называл Владимира Зеленского марионеткой ЦРУ и препятствием для мира, выступал против предоставления военной помощи Украине, признавал Крым частью России и призывал к восстановлению дипотношений с Москвой.

Преступника задержали. Им оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. По данным телеканала CNN, он признался в содеянном отцу, а тот рассказал обо всем властям. Злоумышленника задержали и уже предъявили семь пунктов обвинения, в том числе в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Ему может грозить смертная казнь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
От извращений к убийствам: на чьих руках кровь Чарли Кирка?
16 сентября, 08:00
* Движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское.
 
СШАЕвросоюзВ миреВенгрияПетер СийяртоКайя КалласЧарли КиркДональд ТрампРоссияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Юта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала