Сийярто призвал ЕС объявить движение "Антифа" террористическим

Сийярто призвал ЕС вслед за США объявить движение "Антифа" террористическим
© AP Photo / Darko Vojinovic Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 20 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто направил письмо главе евродипломатии Кае Каллас с призывом объявить движение "Антифа" террористическим. Текст послания приводит агентство MTI.
"Я рекомендую Евросоюзу последовать примеру (Штатов. — Прим. ред.) и включить движение "Антифа" в список террористических организаций, а также ввести необходимые ограничительные меры в отношении групп и лиц, связанных с ним. По нашему мнению, указ президента США создает надлежащую правовую основу для такого шага", — говорится в письме.
Министр напомнил, что за последние несколько лет лица и группы, связанные с "Антифой", совершили множество терактов в Евросоюзе, в том числе в Германии, Франции и Италии.
"В 2023 году участники движения совершили пять вооруженных нападений в Будапеште. К сожалению, несколько нападавших нашли убежище в странах — членах ЕС, которые отказались экстрадировать их в Венгрию. В одном особенно тревожном случае уголовное дело пришлось приостановить после того, как подозреваемая была избрана депутатом Европарламента и получила иммунитет", — сказал Сийярто, имея в виду итальянскую активистку Иларию Салис.
В четверг Дональд Трамп объявил, что признает "Антифу" террористической организацией, и пригрозил тем, кто ее финансирует.
Движение не существует как юридическая структура. Под ним понимают сторонников анархистских взглядов.
На минувшей неделе газета WSJ со ссылкой на источники сообщила, что в винтовке, из которой могли убить американского консервативного активиста и сторонника президента США Чарли Кирка, нашли пули с выгравированными лозунгами "Антифы".
Убийство сторонника Трампа
Десятого сентября в Кирка выстрелили во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Это произошло в тот момент, когда активист отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. Он получил огнестрельное ранение в шею и умер в больнице.
Кирк был известен встречами в формате открытого микрофона в американских университетах. В 2012 году он основал организацию Turning Point USA, продвигающую консервативные ценности в учебных заведениях. В соцсетях наибольшей популярностью пользуются видео, на которых активист спорит со сторонниками Демократической партии.
На публичных выступлениях Кирк не раз критиковал киевский режим, называл Владимира Зеленского марионеткой ЦРУ и препятствием для мира, выступал против предоставления военной помощи Украине, признавал Крым частью России и призывал к восстановлению дипотношений с Москвой.
Преступника задержали. Им оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. По данным телеканала CNN, он признался в содеянном отцу, а тот рассказал обо всем властям. Злоумышленника задержали и уже предъявили семь пунктов обвинения, в том числе в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Ему может грозить смертная казнь.
* Движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское.