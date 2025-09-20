https://ria.ru/20250920/siyyarto-2043151504.html

Сийярто призвал ЕС объявить движение "Антифа" террористическим

БУДАПЕШТ, 20 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто направил письмо главе евродипломатии Кае Каллас с призывом объявить движение "Антифа" террористическим. Текст послания приводит агентство MTI."Я рекомендую Евросоюзу последовать примеру (Штатов. — Прим. ред.) и включить движение "Антифа" в список террористических организаций, а также ввести необходимые ограничительные меры в отношении групп и лиц, связанных с ним. По нашему мнению, указ президента США создает надлежащую правовую основу для такого шага", — говорится в письме.Министр напомнил, что за последние несколько лет лица и группы, связанные с "Антифой", совершили множество терактов в Евросоюзе, в том числе в Германии, Франции и Италии."В 2023 году участники движения совершили пять вооруженных нападений в Будапеште. К сожалению, несколько нападавших нашли убежище в странах — членах ЕС, которые отказались экстрадировать их в Венгрию. В одном особенно тревожном случае уголовное дело пришлось приостановить после того, как подозреваемая была избрана депутатом Европарламента и получила иммунитет", — сказал Сийярто, имея в виду итальянскую активистку Иларию Салис.В четверг Дональд Трамп объявил, что признает "Антифу" террористической организацией, и пригрозил тем, кто ее финансирует.На минувшей неделе газета WSJ со ссылкой на источники сообщила, что в винтовке, из которой могли убить американского консервативного активиста и сторонника президента США Чарли Кирка, нашли пули с выгравированными лозунгами "Антифы".Убийство сторонника ТрампаДесятого сентября в Кирка выстрелили во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Это произошло в тот момент, когда активист отвечал на вопрос о трансгендерах*, устраивающих стрельбу в школах. Он получил огнестрельное ранение в шею и умер в больнице. Преступника задержали. Им оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон. По данным телеканала CNN, он признался в содеянном отцу, а тот рассказал обо всем властям. Злоумышленника задержали и уже предъявили семь пунктов обвинения, в том числе в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Ему может грозить смертная казнь.* Движение ЛГБТ запрещено в России как экстремистское.

