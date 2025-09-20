https://ria.ru/20250920/simonjan-2043161631.html
Симоньян заметила жалобы "Голоса Америки"* на успехи Sputnik и RT

20.09.2025
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заметила жалобы радиостанции "Голос Америки"* на успехи Sputnik и RT, опубликовав соответствующий пост в Telegram-канале."Из недр "Голоса Америки"* звучат жалобы: после закрытия СМИ RT и Sputnik "значительно расширили" присутствие в глобальном информпространстве", — написала она.Президент США Дональд Трамп в начале своего срока подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств. Среди них было и правительственное агентство по глобальным медиа, которое контролирует "Радио Свободная Европа / Радио Свобода"** и "Голос Америки"*.Глава Белого дома также называл эту сеть радиостанций "полной катастрофой".* Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.** Организация, признанная нежелательной в России.
Симоньян заметила жалобы "Голоса Америки"* на успехи Sputnik и RT
