Рейтинг@Mail.ru
Симоньян заметила жалобы "Голоса Америки"* на успехи Sputnik и RT - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 20.09.2025 (обновлено: 15:33 20.09.2025)
https://ria.ru/20250920/simonjan-2043161631.html
Симоньян заметила жалобы "Голоса Америки"* на успехи Sputnik и RT
Симоньян заметила жалобы "Голоса Америки"* на успехи Sputnik и RT - РИА Новости, 20.09.2025
Симоньян заметила жалобы "Голоса Америки"* на успехи Sputnik и RT
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заметила жалобы радиостанции "Голос Америки"* на успехи Sputnik и РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T12:49:00+03:00
2025-09-20T15:33:00+03:00
россия
сша
маргарита симоньян
дональд трамп
репортеры без границ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031390835_0:657:2048:1809_1920x0_80_0_0_ac14ce603225d27c0b022b7b67c78a36.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заметила жалобы радиостанции "Голос Америки"* на успехи Sputnik и RT, опубликовав соответствующий пост в Telegram-канале."Из недр "Голоса Америки"* звучат жалобы: после закрытия СМИ RT и Sputnik "значительно расширили" присутствие в глобальном информпространстве", — написала она.Президент США Дональд Трамп в начале своего срока подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств. Среди них было и правительственное агентство по глобальным медиа, которое контролирует "Радио Свободная Европа / Радио Свобода"** и "Голос Америки"*.Глава Белого дома также называл эту сеть радиостанций "полной катастрофой".* Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.** Организация, признанная нежелательной в России.
https://ria.ru/20250912/indonezija-2041380544.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/19/2031390835_0:551:2049:2087_1920x0_80_0_0_7bfcd0774ff0293891c37569f38724a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, маргарита симоньян, дональд трамп, репортеры без границ
Россия, США, Маргарита Симоньян, Дональд Трамп, Репортеры без границ
Симоньян заметила жалобы "Голоса Америки"* на успехи Sputnik и RT

Симоньян: из недр "Голоса Америки" звучат жалобы на успехи Sputnik и RT

© РИА Новости / RTГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заметила жалобы радиостанции "Голос Америки"* на успехи Sputnik и RT, опубликовав соответствующий пост в Telegram-канале.
"Из недр "Голоса Америки"* звучат жалобы: после закрытия СМИ RT и Sputnik "значительно расширили" присутствие в глобальном информпространстве", — написала она.
Президент США Дональд Трамп в начале своего срока подписал указ о максимальном сокращении функций и работы сотрудников нескольких ведомств. Среди них было и правительственное агентство по глобальным медиа, которое контролирует "Радио Свободная Европа / Радио Свобода"** и "Голос Америки"*.
Глава Белого дома также называл эту сеть радиостанций "полной катастрофой".
Микрофоны в студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В Индонезии заявили, что в стране прислушиваются к материалам Sputnik
12 сентября, 10:16
* Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.
** Организация, признанная нежелательной в России.
 
РоссияСШАМаргарита СимоньянДональд ТрампРепортеры без границ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала