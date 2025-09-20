Рейтинг@Mail.ru
Кравцов поздравил школьников с победой на олимпиаде по экологии в "Сириусе" - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/shkolniki-2043174683.html
Кравцов поздравил школьников с победой на олимпиаде по экологии в "Сириусе"
Кравцов поздравил школьников с победой на олимпиаде по экологии в "Сириусе" - РИА Новости, 20.09.2025
Кравцов поздравил школьников с победой на олимпиаде по экологии в "Сириусе"
Российские школьники одержали победу на международной олимпиаде по вопросам изменения климата и проблемам экологии (IOCE), сообщили в Минпросвещения РФ. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T14:01:00+03:00
2025-09-20T14:01:00+03:00
россия
уфа
индия
сергей кравцов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043153602_0:97:1179:760_1920x0_80_0_0_ac9b07a57cbb8a9ca8e72dc25d9eec2a.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские школьники одержали победу на международной олимпиаде по вопросам изменения климата и проблемам экологии (IOCE), сообщили в Минпросвещения РФ. "На федеральной территории "Сириус" завершилась международная олимпиада, посвященная вопросам изменения климата и проблемам экологии. Российская команда стала первой в командном зачете", - говорится в сообщении. С победой школьников и тренерский состав поздравил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "IOCE – уникальное международное состязание среди старшеклассников, направленное на решение реальных проблем современной экологии и климатических изменений. Результат российской команды – это свидетельство выдающихся знаний и глубокого понимания глобальных научных вопросов", - сказал министр, слова которого приводит его пресс-служба. Кравцов добавил, что участники продемонстрировали высокий уровень подготовки. "Вы вносите значительный вклад в будущее науки и устойчивого развития, проявляете инициативу и энтузиазм в борьбе за сохранение нашей планеты", – заключил министр. В личном зачете у российских школьников две золотые, одна серебряная и две бронзовые медали. Абсолютной победительницей стала София Салангина из Уфы. Второе место в командном зачете заняла команда Индии, третье разделили представители Катара и Республики Джибути. Участникам также были вручены специальные награды за индивидуальные достижения, инновационные решения и лучшие презентации. Всего в олимпиаде приняли участие команды из 11 стран. Турнир проходил с 13 по 20 сентября.
https://ria.ru/20241020/sirius-1978973938.html
https://ria.ru/20241020/kongress-1978968296.html
https://ria.ru/20241021/briks-1979207655.html
россия
уфа
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043153602_46:0:1093:785_1920x0_80_0_0_21347407852b37d82f055b319bceba50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, уфа, индия, сергей кравцов
Россия, Уфа, Индия, Сергей Кравцов
Кравцов поздравил школьников с победой на олимпиаде по экологии в "Сириусе"

Кравцов поздравил школьников с победой на международной олимпиаде по климату

© Фото : Сириус. Будущее страны/TelegramРоссийская команда, занявшая первое место на Международной олимпиаде по экологии в Сириусе
Российская команда, занявшая первое место на Международной олимпиаде по экологии в Сириусе - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Фото : Сириус. Будущее страны/Telegram
Российская команда, занявшая первое место на Международной олимпиаде по экологии в Сириусе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские школьники одержали победу на международной олимпиаде по вопросам изменения климата и проблемам экологии (IOCE), сообщили в Минпросвещения РФ.
"На федеральной территории "Сириус" завершилась международная олимпиада, посвященная вопросам изменения климата и проблемам экологии. Российская команда стала первой в командном зачете", - говорится в сообщении.
Научно-образовательный конгресс БРИКС по вопросам изменения климата в Сириусе - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Сириус может возглавить климатическую повестку, считает эксперт
20 октября 2024, 12:28
С победой школьников и тренерский состав поздравил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"IOCE – уникальное международное состязание среди старшеклассников, направленное на решение реальных проблем современной экологии и климатических изменений. Результат российской команды – это свидетельство выдающихся знаний и глубокого понимания глобальных научных вопросов", - сказал министр, слова которого приводит его пресс-служба.
Кравцов добавил, что участники продемонстрировали высокий уровень подготовки.
"Вы вносите значительный вклад в будущее науки и устойчивого развития, проявляете инициативу и энтузиазм в борьбе за сохранение нашей планеты", – заключил министр.
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
В Сириусе открылся научно-образовательный конгресс БРИКС
20 октября 2024, 11:44
В личном зачете у российских школьников две золотые, одна серебряная и две бронзовые медали. Абсолютной победительницей стала София Салангина из Уфы.
Второе место в командном зачете заняла команда Индии, третье разделили представители Катара и Республики Джибути.
Участникам также были вручены специальные награды за индивидуальные достижения, инновационные решения и лучшие презентации. Всего в олимпиаде приняли участие команды из 11 стран. Турнир проходил с 13 по 20 сентября.
Научно-образовательный конгресс БРИКС по вопросам изменения климата в Сириусе - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
Конгресс по климату БРИКС предложили сделать постоянным
21 октября 2024, 21:58
 
РоссияУфаИндияСергей Кравцов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала