https://ria.ru/20250920/shkolniki-2043174683.html

Кравцов поздравил школьников с победой на олимпиаде по экологии в "Сириусе"

Кравцов поздравил школьников с победой на олимпиаде по экологии в "Сириусе" - РИА Новости, 20.09.2025

Кравцов поздравил школьников с победой на олимпиаде по экологии в "Сириусе"

Российские школьники одержали победу на международной олимпиаде по вопросам изменения климата и проблемам экологии (IOCE), сообщили в Минпросвещения РФ. РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T14:01:00+03:00

2025-09-20T14:01:00+03:00

2025-09-20T14:01:00+03:00

россия

уфа

индия

сергей кравцов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043153602_0:97:1179:760_1920x0_80_0_0_ac9b07a57cbb8a9ca8e72dc25d9eec2a.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские школьники одержали победу на международной олимпиаде по вопросам изменения климата и проблемам экологии (IOCE), сообщили в Минпросвещения РФ. "На федеральной территории "Сириус" завершилась международная олимпиада, посвященная вопросам изменения климата и проблемам экологии. Российская команда стала первой в командном зачете", - говорится в сообщении. С победой школьников и тренерский состав поздравил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "IOCE – уникальное международное состязание среди старшеклассников, направленное на решение реальных проблем современной экологии и климатических изменений. Результат российской команды – это свидетельство выдающихся знаний и глубокого понимания глобальных научных вопросов", - сказал министр, слова которого приводит его пресс-служба. Кравцов добавил, что участники продемонстрировали высокий уровень подготовки. "Вы вносите значительный вклад в будущее науки и устойчивого развития, проявляете инициативу и энтузиазм в борьбе за сохранение нашей планеты", – заключил министр. В личном зачете у российских школьников две золотые, одна серебряная и две бронзовые медали. Абсолютной победительницей стала София Салангина из Уфы. Второе место в командном зачете заняла команда Индии, третье разделили представители Катара и Республики Джибути. Участникам также были вручены специальные награды за индивидуальные достижения, инновационные решения и лучшие презентации. Всего в олимпиаде приняли участие команды из 11 стран. Турнир проходил с 13 по 20 сентября.

https://ria.ru/20241020/sirius-1978973938.html

https://ria.ru/20241020/kongress-1978968296.html

https://ria.ru/20241021/briks-1979207655.html

россия

уфа

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, уфа, индия, сергей кравцов