21:03 20.09.2025
Площадь обрушений в школе в Москве составила 18 квадратных метров
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Площадь обрушений в школе на востоке Москвы составила 18 квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что в неработающей школе в Москве произошло обрушение бетонных плит перекрытий. Тела двух рабочих были извлечены из-под завалов после обрушения, сообщал столичный главк МЧС. "Общая площадь разрушения составляет 18 квадратных метров. Проведено укрепление конструкций", - сказал собеседник агентства. По факту случившегося следователи столичного главка СК РФ проводят доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Площадь обрушений в школе в Москве составила 18 квадратных метров

МЧС: площадь обрушений в неработающей школе на востоке Москвы составила 18 кв. м

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудники спасательных служб около здания школы, в котором произошло обрушение строительных конструкций во время ремонта, на востоке Москвы
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Площадь обрушений в школе на востоке Москвы составила 18 квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что в неработающей школе в Москве произошло обрушение бетонных плит перекрытий. Тела двух рабочих были извлечены из-под завалов после обрушения, сообщал столичный главк МЧС.
"Общая площадь разрушения составляет 18 квадратных метров. Проведено укрепление конструкций", - сказал собеседник агентства.
По факту случившегося следователи столичного главка СК РФ проводят доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
Последствия обрушения строительных конструкций при проведении ремонтных работ в школе на улице Знаменской в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Информация о третьем погибшем под завалами школы в Москве не подтвердилась
Вчера, 20:08
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
