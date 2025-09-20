https://ria.ru/20250920/shkola-2043250031.html

Площадь обрушений в школе в Москве составила 18 квадратных метров

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Площадь обрушений в школе на востоке Москвы составила 18 квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что в неработающей школе в Москве произошло обрушение бетонных плит перекрытий. Тела двух рабочих были извлечены из-под завалов после обрушения, сообщал столичный главк МЧС. "Общая площадь разрушения составляет 18 квадратных метров. Проведено укрепление конструкций", - сказал собеседник агентства. По факту случившегося следователи столичного главка СК РФ проводят доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

