https://ria.ru/20250920/shkola-2043250031.html
Площадь обрушений в школе в Москве составила 18 квадратных метров
Площадь обрушений в школе в Москве составила 18 квадратных метров - РИА Новости, 20.09.2025
Площадь обрушений в школе в Москве составила 18 квадратных метров
Площадь обрушений в школе на востоке Москвы составила 18 квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T21:03:00+03:00
2025-09-20T21:03:00+03:00
2025-09-20T21:03:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043196689_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_c4b36346c03d6e9e20eae2d2afd8a2b3.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Площадь обрушений в школе на востоке Москвы составила 18 квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что в неработающей школе в Москве произошло обрушение бетонных плит перекрытий. Тела двух рабочих были извлечены из-под завалов после обрушения, сообщал столичный главк МЧС. "Общая площадь разрушения составляет 18 квадратных метров. Проведено укрепление конструкций", - сказал собеседник агентства. По факту случившегося следователи столичного главка СК РФ проводят доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
https://ria.ru/20250920/shkola-2043237061.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043196689_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_87219cdf56e000674937b7f363200207.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Площадь обрушений в школе в Москве составила 18 квадратных метров
МЧС: площадь обрушений в неработающей школе на востоке Москвы составила 18 кв. м