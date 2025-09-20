Рейтинг@Mail.ru
Информация о третьем погибшем под завалами школы в Москве не подтвердилась - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:08 20.09.2025 (обновлено: 20:13 20.09.2025)
https://ria.ru/20250920/shkola-2043237061.html
Информация о третьем погибшем под завалами школы в Москве не подтвердилась
Информация о третьем погибшем под завалами школы в Москве не подтвердилась - РИА Новости, 20.09.2025
Информация о третьем погибшем под завалами школы в Москве не подтвердилась
Информация о рабочем, который мог оставаться под завалами в ремонтируемой школе в Москве, предварительно, не подтвердилась, сообщили РИА Новости в оперативных... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T20:08:00+03:00
2025-09-20T20:13:00+03:00
москва
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043168657_0:551:960:1091_1920x0_80_0_0_d8e77c2c1b6e192386085c0cd31d4f4d.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Информация о рабочем, который мог оставаться под завалами в ремонтируемой школе в Москве, предварительно, не подтвердилась, сообщили РИА Новости в оперативных службах.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что в неработающей школе в Москве произошло обрушение бетонных плит перекрытий. В результате погибли двое рабочих, один человек выбрался из-под завалов самостоятельно, еще один, как сообщалось, мог находиться под ними."По итогам разбора завалов погибших не обнаружено", - сказал собеседник агентства.По факту случившегося следователи столичного главка СК РФ проводят доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
https://ria.ru/20250920/shkola-2043200312.html
https://ria.ru/20250920/moskva-2043202831.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043168657_0:401:960:1121_1920x0_80_0_0_e708693d468aea6fd63df35c1c999615.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
Москва, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Информация о третьем погибшем под завалами школы в Москве не подтвердилась

Информация о третьем погибшем под завалами школы в Москве пока не подтвердилась

© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramПоследствия обрушения строительных конструкций при проведении ремонтных работ в школе на улице Знаменской в Москве
Последствия обрушения строительных конструкций при проведении ремонтных работ в школе на улице Знаменской в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Последствия обрушения строительных конструкций при проведении ремонтных работ в школе на улице Знаменской в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Информация о рабочем, который мог оставаться под завалами в ремонтируемой школе в Москве, предварительно, не подтвердилась, сообщили РИА Новости в оперативных службах.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что в неработающей школе в Москве произошло обрушение бетонных плит перекрытий. В результате погибли двое рабочих, один человек выбрался из-под завалов самостоятельно, еще один, как сообщалось, мог находиться под ними.
На месте происшествия, где произошло обрушение строительных конструкций при проведении ремонтных работ в школе на улице Знаменской в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Опубликованы фото с места обвала конструкций в школе в Москве
Вчера, 16:34
"По итогам разбора завалов погибших не обнаружено", - сказал собеседник агентства.
По факту случившегося следователи столичного главка СК РФ проводят доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
Работа сотрудников МЧС на территории закрытой школы на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
На территории закрытой школы в Москве начали поднимать обрушившиеся плиты
Вчера, 16:35
 
МоскваПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала