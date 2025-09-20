https://ria.ru/20250920/shkola-2043237061.html
Информация о третьем погибшем под завалами школы в Москве не подтвердилась
Информация о третьем погибшем под завалами школы в Москве не подтвердилась - РИА Новости, 20.09.2025
Информация о третьем погибшем под завалами школы в Москве не подтвердилась
Информация о рабочем, который мог оставаться под завалами в ремонтируемой школе в Москве, предварительно, не подтвердилась, сообщили РИА Новости в оперативных... РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Информация о рабочем, который мог оставаться под завалами в ремонтируемой школе в Москве, предварительно, не подтвердилась, сообщили РИА Новости в оперативных службах.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что в неработающей школе в Москве произошло обрушение бетонных плит перекрытий. В результате погибли двое рабочих, один человек выбрался из-под завалов самостоятельно, еще один, как сообщалось, мог находиться под ними."По итогам разбора завалов погибших не обнаружено", - сказал собеседник агентства.По факту случившегося следователи столичного главка СК РФ проводят доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
Информация о третьем погибшем под завалами школы в Москве не подтвердилась
