Опубликованы фото с места обвала конструкций в школе в Москве

16:34 20.09.2025
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Московская прокуратура опубликовала в своем Telegram-канале фотографии с места ЧП на востоке Москвы, где в субботу в школе №1080 на улице Знаменская обрушились строительные конструкции."Установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре", — сообщается в публикации.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что в неработающей школе в Москве произошло обрушение бетонных плит перекрытий. В результате погибли двое рабочих, один человек выбрался из-под завалов самостоятельно, еще один до сих пор может находиться под ними.Столичный главк СК России проводит доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
На месте происшествия, где произошло обрушение строительных конструкций при проведении ремонтных работ в школе на улице Знаменской в Москве
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Московская прокуратура опубликовала в своем Telegram-канале фотографии с места ЧП на востоке Москвы, где в субботу в школе №1080 на улице Знаменская обрушились строительные конструкции.
"Установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре", — сообщается в публикации.
Последствия обрушения строительных конструкций при проведении ремонтных работ в школе на улице Знаменской в Москве
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что в неработающей школе в Москве произошло обрушение бетонных плит перекрытий. В результате погибли двое рабочих, один человек выбрался из-под завалов самостоятельно, еще один до сих пор может находиться под ними.
Столичный главк СК России проводит доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
