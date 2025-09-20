Опубликованы фото с места обвала конструкций в школе в Москве
Прокуратура опубликовала фотографии с места обвала конструкций в школе в Москве
© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramНа месте происшествия, где произошло обрушение строительных конструкций при проведении ремонтных работ в школе на улице Знаменской в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Московская прокуратура опубликовала в своем Telegram-канале фотографии с места ЧП на востоке Москвы, где в субботу в школе №1080 на улице Знаменская обрушились строительные конструкции.
"Установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре", — сообщается в публикации.
© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramПоследствия обрушения строительных конструкций при проведении ремонтных работ в школе на улице Знаменской в Москве
Последствия обрушения строительных конструкций при проведении ремонтных работ в школе на улице Знаменской в Москве
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что в неработающей школе в Москве произошло обрушение бетонных плит перекрытий. В результате погибли двое рабочих, один человек выбрался из-под завалов самостоятельно, еще один до сих пор может находиться под ними.
Столичный главк СК России проводит доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.