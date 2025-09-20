https://ria.ru/20250920/shkola-2043200312.html

Опубликованы фото с места обвала конструкций в школе в Москве

20.09.2025

Опубликованы фото с места обвала конструкций в школе в Москве

Московская прокуратура опубликовала в своем Telegram-канале фотографии с места ЧП на востоке Москвы, где в субботу в школе №1080 на улице Знаменская обрушились... РИА Новости, 20.09.2025

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Московская прокуратура опубликовала в своем Telegram-канале фотографии с места ЧП на востоке Москвы, где в субботу в школе №1080 на улице Знаменская обрушились строительные конструкции."Установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре", — сообщается в публикации.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что в неработающей школе в Москве произошло обрушение бетонных плит перекрытий. В результате погибли двое рабочих, один человек выбрался из-под завалов самостоятельно, еще один до сих пор может находиться под ними.Столичный главк СК России проводит доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

