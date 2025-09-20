https://ria.ru/20250920/shkola-2043184566.html
На территории обрушившейся в Москве школы работает кран-манипулятор
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сотрудники МЧС работают на территории закрытой школы на востоке Москвы, где в результате обрушения конструкций погибли двое рабочих, развернут кран-манипулятор, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что в неработающей школе в Москве произошло обрушение бетонных плит перекрытий. В результате погибли двое рабочих, один человек выбрался из-под завалов самостоятельно, еще один до сих пор может находиться под ними. Как передает корреспондент РИА Новости, на территории школы подняли кран-манипулятор, сотрудники МЧС спиливают мешающие ветви деревьев с помощью бензопилы. По факту случившегося следователи столичного главка СК РФ проводят доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
Работа сотрудников МЧС на территории закрытой школы на востоке Москвы
Сотрудники МЧС работают на территории закрытой школы на востоке Москвы, где в результате обрушения конструкций погибли двое рабочих, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
На территории учебного заведения подняли кран-манипулятор, спасатели спиливают мешающие ветви деревьев с помощью бензопилы.
Обстановка у школы на востоке Москвы, где при обрушении погибли рабочие
У школы на востоке Москвы, где при обрушении погибли рабочие, находятся машины спасателей, скорой и полиции, передает корреспондент РИА Новости с места событий
