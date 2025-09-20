https://ria.ru/20250920/shkola-2043169101.html
В Москве рабочие погибли во время ремонта в школе
В Москве рабочие погибли во время ремонта в школе - РИА Новости, 20.09.2025
В Москве рабочие погибли во время ремонта в школе
Двое рабочих погибли при обрушении бетонных перекрытий во время ремонта в школе на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Двое рабочих погибли при обрушении бетонных перекрытий во время ремонта в школе на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Двое рабочих погибли из-за обрушения строительных конструкций при проведении ремонтных работ в школе по адресу Знаменская, 14/4", — сказал собеседник агентства.По предварительным данным, внутри находились четыре человека: тела двух извлекли, один выбрался самостоятельно, еще один может все еще находиться под завалами. Как уточнили в столичной прокуратуре, пострадавшие — рабочие субподрядной коммерческой организации. Инцидент произошел при реконструкции нежилого здания. На месте находятся спасатели, скорая помощь и полиция.СК начал проверку по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
Последствия обрушения в нежилом здании в Москве
Тела двоих рабочих извлечены из-под завалов после обрушения в нежилом здании в Москве, находящемся на реконструкции, причины ЧП устанавливаются, сообщает МЧС.
В прокуратуре уточнили, что пострадали рабочие субподрядной коммерческой организации.
На видео РИА Новости видно здание, где произошла трагедия, а также машины экстренных служб, приехавших на место происшествия.
Обстановка у школы на востоке Москвы, где при обрушении погибли рабочие
У школы на востоке Москвы, где при обрушении погибли рабочие, находятся машины спасателей, скорой и полиции, передает корреспондент РИА Новости с места событий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043172259_233:0:1673:1080_1920x0_80_0_0_e85d112f3e6b8c6b40fca49fbce62bba.jpg
Работа сотрудников МЧС на территории закрытой школы на востоке Москвы
Сотрудники МЧС работают на территории закрытой школы на востоке Москвы, где в результате обрушения конструкций погибли двое рабочих, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
На территории учебного заведения подняли кран-манипулятор, спасатели спиливают мешающие ветви деревьев с помощью бензопилы.
