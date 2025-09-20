Рейтинг@Mail.ru
Shaman попросил не оценивать его выступление на "Интервидении"
Культура
 
21:53 20.09.2025
Shaman попросил не оценивать его выступление на "Интервидении"
Заслуженный артист РФ, участник международного музыкального конкурса "Интервидение" Ярослав Дронов (Shaman) попросил членов жюри "Интервидения" не оценивать его
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Заслуженный артист РФ, участник международного музыкального конкурса "Интервидение" Ярослав Дронов (Shaman) попросил членов жюри "Интервидения" не оценивать его выступление на конкурсе, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу."Я понимаю, что по законам гостеприимства я не имею права претендовать на победу. Я прошу многоуважаемых членов жюри не оценивать сегодняшнее моё выступление. Я представляю Россию, а Россия уже победила", - сказал он после выступления со сцены.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Заслуженный артист РФ, участник международного музыкального конкурса "Интервидение" Ярослав Дронов (Shaman) попросил членов жюри "Интервидения" не оценивать его выступление на конкурсе, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу.
«
"Я понимаю, что по законам гостеприимства я не имею права претендовать на победу. Я прошу многоуважаемых членов жюри не оценивать сегодняшнее моё выступление. Я представляю Россию, а Россия уже победила", - сказал он после выступления со сцены.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
