Shaman надеется достойно представить Россию на "Интервидении"

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) отметил, что музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет на мировом уровне, выразил надежду достойно представить страну.
"Я бы хотел в первую очередь выразить благодарность всем участникам конкурса "Интервидение", потому что каждый из них неимоверно талантливый, великолепные музыканты. И судя по тому, что я видел и слышал, это будет, действительно, просто мировой уровень, который они покажут, продемонстрируют со сцены. Я надеюсь, что я вольюсь в эти ряды", - сказал Shaman в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале.
Он также подчеркнул символичность своего выступления под девятым номером, отметив, что цифра девять для России имеет "сакральный смысл", так как 9 мая отмечается День Победы. Певец напомнил, что исполнит песню "Прямо по сердцу", написанную для него Максимом Фадеевым.
"Моя задача - достойно представить страну, достойно исполнить произведение, которое для меня написал Максим Фадеев… А там уже будет, как будет. Понимаете, ведь музыка это не спорт, это не соревнование. Спорт объективен, музыка и творчество - это всегда субъективная история. Дело вкуса, 23 члена жюри от каждой республики, от каждой страны будут все это дело решать, кому быть, кому не быть. Голосование экспертное. Поэтому здесь угодить или попасть в настроение всех членов жюри невозможно. Поэтому моя задача - просто достойно представить Россию. Как говорится, страна сказала "надо", я ответил "есть". Говорят, к пустой голове не прикладывают, но голова у меня с рождения не пустая", - добавил Shaman.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".