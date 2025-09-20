Shaman прошел по красной дорожке "Интервидения" с саудовской участницей

https://ria.ru/20250920/shaman-2043230391.html

Заслуженный артист Shaman прошел по красной ковровой дорожке музыкального конкурса "Интервидение", где представит Россию, вместе с участницей из Саудовской... РИА Новости, 20.09.2025

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Заслуженный артист Shaman прошел по красной ковровой дорожке музыкального конкурса "Интервидение", где представит Россию, вместе с участницей из Саудовской Аравии."Я русский!" — сказал он, появившись на дорожке.Ярослав Дронов выбрал для своего образа белый пиджак и черные брюки. Зейна Имад, которая вышла вместе с ним, предстала перед публикой в национальном костюме.Проход по красной ковровой дорожке стартовал в субботу вечером. Сначала на нее вышел заслуженный артист России и посол конкурса Дима Билан. В числе первых прошли заслуженная артистка Зара, группа "Новые самоцветы", член жюри от России, народный артист, композитор и продюсер Игорь Матвиенко с певицей Соей и телеведущая Ольга Бузова. После появились певица Ольга Серябкина, телеведущая Юлия Барановская, а также группы "Фабрика", "Корни" и "Город 312".Указ о проведении конкурса Владимир Путин подписал в начале февраля. Участниками стали музыканты из 23 стран. Финал пройдет сегодня в 20:30 на Live Арене в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса.

