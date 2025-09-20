Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко допустил, что Shaman попадет в пятерку лидеров "Интервидения"
Культура
Культура
 
17:27 20.09.2025
Матвиенко допустил, что Shaman попадет в пятерку лидеров "Интервидения"
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Член жюри международного музыкального конкурса "Интервидение" от РФ Игорь Матвиенко предположил, что участник от России, заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) может попасть в пятерку лидеров конкурса. "Мое мнение, что Shaman попадет в пятерку… Даже как-то из-за гостеприимства", - сказал Матвиенко на пресс-конференции перед конкурсом. Он подчеркнул, что на жюри никто не давит, каждый эксперт будет принимать решение добровольно и на свое усмотрение. Также Матвиенко заявил, что если бы Shaman участвовал со своей песней "Прямо по сердцу" в "Евровидении", он бы наверняка стал победителем. "Shaman с этой песней было бы идеально на "Евровидении", вообще идеально - первое место сразу", - отметил он. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN (Ярослав Дронов) и член международного жюри конкурса "Интервидение", продюсер Игорь Матвиенко
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и член международного жюри конкурса "Интервидение", продюсер Игорь Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Член жюри международного музыкального конкурса "Интервидение" от РФ Игорь Матвиенко предположил, что участник от России, заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) может попасть в пятерку лидеров конкурса.
"Мое мнение, что Shaman попадет в пятерку… Даже как-то из-за гостеприимства", - сказал Матвиенко на пресс-конференции перед конкурсом.
Он подчеркнул, что на жюри никто не давит, каждый эксперт будет принимать решение добровольно и на свое усмотрение. Также Матвиенко заявил, что если бы Shaman участвовал со своей песней "Прямо по сердцу" в "Евровидении", он бы наверняка стал победителем.
"Shaman с этой песней было бы идеально на "Евровидении", вообще идеально - первое место сразу", - отметил он.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
