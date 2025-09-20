https://ria.ru/20250920/shaman-2043212590.html

Матвиенко допустил, что Shaman попадет в пятерку лидеров "Интервидения"

Матвиенко допустил, что Shaman попадет в пятерку лидеров "Интервидения" - РИА Новости, 20.09.2025

Матвиенко допустил, что Shaman попадет в пятерку лидеров "Интервидения"

Член жюри международного музыкального конкурса "Интервидение" от РФ Игорь Матвиенко предположил, что участник от России, заслуженный артист РФ Ярослав Дронов... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T17:27:00+03:00

2025-09-20T17:27:00+03:00

2025-09-20T17:27:00+03:00

культура

россия

москва

московская область (подмосковье)

игорь матвиенко

shaman (ярослав дронов)

владимир путин

интервидение – 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033219365_0:176:3088:1913_1920x0_80_0_0_ec93e0908332fa6c9975e7bfd51a1524.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Член жюри международного музыкального конкурса "Интервидение" от РФ Игорь Матвиенко предположил, что участник от России, заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) может попасть в пятерку лидеров конкурса. "Мое мнение, что Shaman попадет в пятерку… Даже как-то из-за гостеприимства", - сказал Матвиенко на пресс-конференции перед конкурсом. Он подчеркнул, что на жюри никто не давит, каждый эксперт будет принимать решение добровольно и на свое усмотрение. Также Матвиенко заявил, что если бы Shaman участвовал со своей песней "Прямо по сердцу" в "Евровидении", он бы наверняка стал победителем. "Shaman с этой песней было бы идеально на "Евровидении", вообще идеально - первое место сразу", - отметил он. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

https://ria.ru/20250607/dronov-2021562399.html

https://ria.ru/20250519/shaman-2017956434.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, московская область (подмосковье), игорь матвиенко, shaman (ярослав дронов) , владимир путин, интервидение – 2025