Матвиенко допустил, что Shaman попадет в пятерку лидеров "Интервидения"
Матвиенко допустил, что Shaman попадет в пятерку лидеров "Интервидения"
2025-09-20T17:27:00+03:00
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Член жюри международного музыкального конкурса "Интервидение" от РФ Игорь Матвиенко предположил, что участник от России, заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) может попасть в пятерку лидеров конкурса. "Мое мнение, что Shaman попадет в пятерку… Даже как-то из-за гостеприимства", - сказал Матвиенко на пресс-конференции перед конкурсом. Он подчеркнул, что на жюри никто не давит, каждый эксперт будет принимать решение добровольно и на свое усмотрение. Также Матвиенко заявил, что если бы Shaman участвовал со своей песней "Прямо по сердцу" в "Евровидении", он бы наверняка стал победителем. "Shaman с этой песней было бы идеально на "Евровидении", вообще идеально - первое место сразу", - отметил он. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
