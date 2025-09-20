https://ria.ru/20250920/saratov-2043159404.html

В Саратове открыли горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА

В Саратове открыли горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА

Круглосуточная горячая линия открыта для жителей двух многоквартирных домов Саратова, пострадавших при атаке БПЛА на регион, начат прием заявлений на получение... РИА Новости, 20.09.2025

САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Круглосуточная горячая линия открыта для жителей двух многоквартирных домов Саратова, пострадавших при атаке БПЛА на регион, начат прием заявлений на получение выплат, сообщил глава города Михаил Исаев. Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО с 23.00 мск пятницы до 06.00 мск субботы сбили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, в том числе 27 - над территорией Саратовской области. Губернатор Роман Бусаргин сообщал, что в результате атаки БПЛА в двух многоквартирных домах Саратова частично выбило окна, пострадала женщина. По его словам, также повреждены несколько автомобилей. Пункт временного размещения развернут для жителей, которые, как планируют власти, смогут вернуться в свои квартиры в субботу. "На базе администрации Заводского района для жителей пострадавших в результате атаки БПЛА домов работает круглосуточная горячая линия. Телефон: +79172142775. В ближайшей школе организована работа штаба, куда граждане могут обратиться по всем возникающим вопросам. Специалисты ведут прием заявлений на выплаты", - написал глава региона в Telegram-канале.

