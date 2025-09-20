https://ria.ru/20250920/saratov-2043158752.html

В Саратове открыли пункт временного размещения для пострадавших от БПЛА

В Саратове открыли пункт временного размещения для пострадавших от БПЛА

Пункт временного размещения на базе школы открыли для жителей двух многоквартирных домов Саратова, поврежденных при атаке БПЛА на регион, сообщил губернатор

САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Пункт временного размещения на базе школы открыли для жителей двух многоквартирных домов Саратова, поврежденных при атаке БПЛА на регион, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО с 23.00 мск пятницы до 06.00 мск субботы сбили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, в том числе 27 - над территорией Саратовской области. Бусаргин сообщал, что в результате атаки БПЛА в двух многоквартирных домах Саратова частично выбило окна, пострадала женщина. По его словам, также повреждены несколько автомобилей, их собственникам власти возместят ущерб. "Для жильцов пострадавших в результате атаки БПЛА домов организовали пункт временного размещения на базе близлежащей школы. Планируем, что вернуться в квартиры они смогут уже сегодня по завершении всех оперативных процедур. В случае необходимости готовы организовать места для временного проживания. На месте продолжают работать специалисты экстренных служб, развернут оперативный штаб", - написал глава региона в Telegram-канале.

