В аэропорту Саратова сняли временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 20.09.2025

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта Саратова."Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, добавил Кореняко.

саратов

