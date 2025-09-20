https://ria.ru/20250920/saratov-2043128034.html
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта Саратова."Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, добавил Кореняко.
