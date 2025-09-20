https://ria.ru/20250920/saratov-2043118808.html
В Саратове при атаке БПЛА получил повреждения жилой дом
Жилой дом повреждён в Саратове в результате атаки БПЛА, есть пострадавший, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Жилой дом повреждён в Саратове в результате атаки БПЛА, есть пострадавший, сообщил губернатор Роман Бусаргин. "В результате атаки БПЛА есть повреждения жилого дома в Саратове. Есть пострадавший. На месте работают все экстренные службы", - написал он в Telegram-канале.
В Саратове при атаке БПЛА получил повреждения жилой дом
