В Саратове при атаке БПЛА получил повреждения жилой дом
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:17 20.09.2025
В Саратове при атаке БПЛА получил повреждения жилой дом
Жилой дом повреждён в Саратове в результате атаки БПЛА, есть пострадавший, сообщил губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 20.09.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
саратов
роман бусаргин
россия
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Жилой дом повреждён в Саратове в результате атаки БПЛА, есть пострадавший, сообщил губернатор Роман Бусаргин. "В результате атаки БПЛА есть повреждения жилого дома в Саратове. Есть пострадавший. На месте работают все экстренные службы", - написал он в Telegram-канале.
саратов
россия
происшествия, саратов, роман бусаргин, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Саратов, Роман Бусаргин, Россия
© Фото : Пул Z 64/TelegramОперативный штаб для оказания помощи жильцам домов, получивших повреждения в результате атаки БПЛА, развернутый в Саратове
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Жилой дом повреждён в Саратове в результате атаки БПЛА, есть пострадавший, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
"В результате атаки БПЛА есть повреждения жилого дома в Саратове. Есть пострадавший. На месте работают все экстренные службы", - написал он в Telegram-канале.
Модульное укрытие - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
В Мордовии объявили опасность атаки БПЛА
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала