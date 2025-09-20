Рейтинг@Mail.ru
Санду может развязать войну в Приднестровье, считает Додон - РИА Новости, 20.09.2025
09:32 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/sanda-2043137683.html
Санду может развязать войну в Приднестровье, считает Додон
2025-09-20T09:32:00+03:00
2025-09-20T09:32:00+03:00
КИШИНЕВ, 20 сен - РИА Новости. Глава Молдавии Майя Санду может развязать войну в Приднестровье, чтобы сохранить власть и продержаться еще пару месяцев, заявил в интервью РИА Новости, экс-президент, председатель Соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон. "У партии "Действие и солидарность" и Майи Санду шанса сохраниться у власти нет, единственный вариант - они могут продлить свою агонию только за счет дестабилизации ситуации в Приднестровье и втягивания Молдовы в войну. Вот это может быть единственный сценарий, похожий на украинский, чтобы как-то продержаться еще пару месяцев, но это тоже их не спасет. Маятник уже пошел", - заявил Додон. Он полагает, что власти также могут попытаться саботировать работу парламента, чтобы добиться перевыборов. "Если они думают распустить парламент, то досрочные выборы зимой либо ранее весной точно будут не в плюсе для ПДС и для Майи Санду… Но досрочные или повторные выборы - это худший сценарий для партии власти. Всегда парламентские досрочные выборы для партии власти заканчивались ухудшением их результатов", - отметил Додон. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
КИШИНЕВ, 20 сен - РИА Новости. Глава Молдавии Майя Санду может развязать войну в Приднестровье, чтобы сохранить власть и продержаться еще пару месяцев, заявил в интервью РИА Новости, экс-президент, председатель Соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон.
"У партии "Действие и солидарность" и Майи Санду шанса сохраниться у власти нет, единственный вариант - они могут продлить свою агонию только за счет дестабилизации ситуации в Приднестровье и втягивания Молдовы в войну. Вот это может быть единственный сценарий, похожий на украинский, чтобы как-то продержаться еще пару месяцев, но это тоже их не спасет. Маятник уже пошел", - заявил Додон.
Эксперт рассказал, почему Санду не удастся объединить Молдавию с Румынией
20 октября 2024, 08:46
Он полагает, что власти также могут попытаться саботировать работу парламента, чтобы добиться перевыборов.
"Если они думают распустить парламент, то досрочные выборы зимой либо ранее весной точно будут не в плюсе для ПДС и для Майи Санду… Но досрочные или повторные выборы - это худший сценарий для партии власти. Всегда парламентские досрочные выборы для партии власти заканчивались ухудшением их результатов", - отметил Додон.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Тирасполь назвал условие для возобновления переговоров с Кишиневом
15 сентября 2024, 21:53
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Додон опасается, что Киев может открыть второй фронт в Приднестровье
18 августа 2024, 15:22
 
