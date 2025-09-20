https://ria.ru/20250920/sanda-2043132351.html

Додон назвал сохранение власти Санду угрозой для Гагаузии

Додон назвал сохранение власти Санду угрозой для Гагаузии

КИШИНЕВ, 20 сен - РИА Новости. Сохранение власти в Молдавии у президента Майи Санду и ее партии "Действие и солидарность" (ПДС) представляет серьезную угрозу для Гагаузии, заявил в интервью РИА Новости, экс-президент республики, председатель Соцпартии и один из лидеров патриотического избирательного блока социалистов, коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы" Игорь Додон. Суд в Кишиневе 5 августа приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Гуцул назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Защита опротестовала решение суда в Апелляционной палате, пока Гуцул находится в СИЗО в Кишиневе, несмотря на то, что у нее двое маленьких детей. "Если, не дай Бог, в какой-то форме ПДС останется у власти, они могут опять интерпретировать ситуацию через Конституционный суд, у них всегда тузы в рукавах действовали. Поэтому сохранения ПДС и Майи Санду во власти в Республике Молдова - это серьезная угроза для Гагаузской автономии", - заявил Додон, отвечая на вопрос, может ли Кишинев попытаться лишить Гагаузию ее особого статуса. По его словам, сложно оценить, насколько велики риски, что сложится подобная ситуация. "Для этого нужно менять конституцию, потому что особый статус Гагаузии заложен в конституции, это делается либо через референдум, либо 67 голосами в парламенте. У ПДС уже никогда таких возможностей не будет, но риски остаются", - подчеркнул Додон. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

