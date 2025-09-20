https://ria.ru/20250920/samolet-2043129245.html

В аэропорту Тамбова отменили временные ограничения на полеты

В аэропорту Тамбова отменили временные ограничения на полеты - РИА Новости, 20.09.2025

В аэропорту Тамбова отменили временные ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T07:57:00+03:00

2025-09-20T07:57:00+03:00

2025-09-20T07:57:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

артем кореняко

тамбов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956835215_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c83efef5900927bac8439d6c4bec7ef8.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее он сообщал о введении ограничений в работе аэропорта Тамбова."Аэропорт Тамбова ("Донское"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов, добавил представитель Росавиации.

https://ria.ru/20250920/saratov-2043128034.html

тамбов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко, тамбов