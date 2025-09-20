https://ria.ru/20250920/samolet-2043129245.html
В аэропорту Тамбова отменили временные ограничения на полеты
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее он сообщал о введении ограничений в работе аэропорта Тамбова."Аэропорт Тамбова ("Донское"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов, добавил представитель Росавиации.
