В аэропорту Тамбова отменили временные ограничения на полеты - РИА Новости, 20.09.2025
07:57 20.09.2025
В аэропорту Тамбова отменили временные ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее он сообщал о введении ограничений в работе аэропорта Тамбова."Аэропорт Тамбова ("Донское"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов, добавил представитель Росавиации.
В аэропорту Тамбова отменили временные ограничения на полеты

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
