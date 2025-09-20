Рейтинг@Mail.ru
В Самаре опровергли информацию об отставке губернатора - РИА Новости, 20.09.2025
17:57 20.09.2025
В Самаре опровергли информацию об отставке губернатора
В Самаре опровергли информацию об отставке губернатора
самарская область
россия
егор крид
вячеслав федорищев
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
генеральная прокуратура рф
САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев находится в командировке, а появившаяся в Telegram-каналах информация о его скорой отставке не является достоверной, заявили РИА Новости в пресс-службе главы региона. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что губернатор Федорищев якобы готовится перейти на новый ответственный пост. "Да, эта информация не является достоверной", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос. "Губернатор в командировке", - добавила она, отвечая на вопрос, находится ли губернатор на рабочем месте. Федорищев 7 сентября пригласил певца Егора Крида (Егора Булаткина) в Самарскую область, выразив уверенность, что после разговора певец поймет свою неправоту в скандале с главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной. Мизулина сообщала, что направит обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних после концерта Крида в "Лужниках". После чего Крид опубликовал в Telegram-канале ответ на критику номера, отметив, что не считает такое выступление развратными действиями в отношении несовершеннолетних, и пообещав исправить и доработать его.
самарская область
россия
самарская область, россия, егор крид, вячеслав федорищев, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, генеральная прокуратура рф
Самарская область, Россия, Егор Крид, Вячеслав Федорищев, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, Генеральная прокуратура РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев. Архивное фото
САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев находится в командировке, а появившаяся в Telegram-каналах информация о его скорой отставке не является достоверной, заявили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что губернатор Федорищев якобы готовится перейти на новый ответственный пост.
Самый молодой губернатор России опубликовал философский рэп
11 декабря 2024, 11:52
"Да, эта информация не является достоверной", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос.
"Губернатор в командировке", - добавила она, отвечая на вопрос, находится ли губернатор на рабочем месте.
Федорищев 7 сентября пригласил певца Егора Крида (Егора Булаткина) в Самарскую область, выразив уверенность, что после разговора певец поймет свою неправоту в скандале с главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной.
Мизулина сообщала, что направит обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних после концерта Крида в "Лужниках". После чего Крид опубликовал в Telegram-канале ответ на критику номера, отметив, что не считает такое выступление развратными действиями в отношении несовершеннолетних, и пообещав исправить и доработать его.
Глава Самарской области опроверг слухи о своем самоубийстве
20 февраля, 20:48
 
Самарская областьРоссияЕгор КридВячеслав ФедорищевЕкатерина МизулинаЛига безопасного интернетаГенеральная прокуратура РФ
 
 
