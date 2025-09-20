https://ria.ru/20250920/samara-2043216733.html

В Самаре опровергли информацию об отставке губернатора

САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев находится в командировке, а появившаяся в Telegram-каналах информация о его скорой отставке не является достоверной, заявили РИА Новости в пресс-службе главы региона. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что губернатор Федорищев якобы готовится перейти на новый ответственный пост. "Да, эта информация не является достоверной", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос. "Губернатор в командировке", - добавила она, отвечая на вопрос, находится ли губернатор на рабочем месте. Федорищев 7 сентября пригласил певца Егора Крида (Егора Булаткина) в Самарскую область, выразив уверенность, что после разговора певец поймет свою неправоту в скандале с главой "Лиги безопасного интернета" Екатериной Мизулиной. Мизулина сообщала, что направит обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних после концерта Крида в "Лужниках". После чего Крид опубликовал в Telegram-канале ответ на критику номера, отметив, что не считает такое выступление развратными действиями в отношении несовершеннолетних, и пообещав исправить и доработать его.

