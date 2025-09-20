Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области сообщили об атаке БПЛА на объекты ТЭК
11:45 20.09.2025 (обновлено: 11:51 20.09.2025)
В Самарской области сообщили об атаке БПЛА на объекты ТЭК
В Самарской области сообщили об атаке БПЛА на объекты ТЭК
самарская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вячеслав федорищев
происшествия
САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Объекты топливно-энергетического комплекса Самарской области стали целями атаки беспилотников утром в субботу, последствия ударов локализованы, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО с 23.00 мск пятницы до 06.00 мск субботы сбили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, в том числе 15 - над территорией Самарской области."Сегодня утром наш регион подвергся атаке беспилотников. Целями стали объекты топливно-энергетического комплекса. В настоящее время последствия ударов локализованы. Принимаются меры по дополнительному усилению антитеррористической защищённости объектов потенциальных угроз... На месте по моему поручению работает группа оперштаба, которую возглавляет вице-губернатор Вячеслав Романов", - написал Федорищев в своем канале на платформе MAX.Глава региона напомнил, что в Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео беспилотников и последствий их применения.
самарская область
самарская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вячеслав федорищев, происшествия
Самарская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вячеслав Федорищев, Происшествия
Города России. Самара
Города России. Самара. Архивное фото
САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Объекты топливно-энергетического комплекса Самарской области стали целями атаки беспилотников утром в субботу, последствия ударов локализованы, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО с 23.00 мск пятницы до 06.00 мск субботы сбили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, в том числе 15 - над территорией Самарской области.
"Сегодня утром наш регион подвергся атаке беспилотников. Целями стали объекты топливно-энергетического комплекса. В настоящее время последствия ударов локализованы. Принимаются меры по дополнительному усилению антитеррористической защищённости объектов потенциальных угроз... На месте по моему поручению работает группа оперштаба, которую возглавляет вице-губернатор Вячеслав Романов", - написал Федорищев в своем канале на платформе MAX.
Глава региона напомнил, что в Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео беспилотников и последствий их применения.
