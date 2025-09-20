https://ria.ru/20250920/samara-2043151643.html

В Самарской области сообщили об атаке БПЛА на объекты ТЭК

В Самарской области сообщили об атаке БПЛА на объекты ТЭК - РИА Новости, 20.09.2025

В Самарской области сообщили об атаке БПЛА на объекты ТЭК

Объекты топливно-энергетического комплекса Самарской области стали целями атаки беспилотников утром в субботу, последствия ударов локализованы, сообщил... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T11:45:00+03:00

2025-09-20T11:45:00+03:00

2025-09-20T11:51:00+03:00

самарская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вячеслав федорищев

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962135752_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_328722fe4042a1c2e4deca4f3cb5dd79.jpg

САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Объекты топливно-энергетического комплекса Самарской области стали целями атаки беспилотников утром в субботу, последствия ударов локализованы, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО с 23.00 мск пятницы до 06.00 мск субботы сбили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, в том числе 15 - над территорией Самарской области."Сегодня утром наш регион подвергся атаке беспилотников. Целями стали объекты топливно-энергетического комплекса. В настоящее время последствия ударов локализованы. Принимаются меры по дополнительному усилению антитеррористической защищённости объектов потенциальных угроз... На месте по моему поручению работает группа оперштаба, которую возглавляет вице-губернатор Вячеслав Романов", - написал Федорищев в своем канале на платформе MAX.Глава региона напомнил, что в Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео беспилотников и последствий их применения.

https://ria.ru/20250920/sumy-2043142712.html

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

самарская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вячеслав федорищев, происшествия