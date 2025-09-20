https://ria.ru/20250920/rynska-2043132981.html

Суд частично удовлетворил иск писательницы Рынски по делу о наследстве

Суд частично удовлетворил иск писательницы Рынски по делу о наследстве

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Писательница Божена Рынска через суд добилась выделения своей доли коммунальных платежей в московской квартире покойного супруга Игоря Малашенко, где зарегистрирована его бывшая жена Елена Малашенко, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Ответчиками по иску значилась Елена Малашенко, которой принадлежит половина квартиры, и трое ее детей с 1/10 доли каждый. Еще по 1/10 доли у Рынски и ее дочери. Доли в квартире достались им в наследство. В иске Рынска указала, что в настоящее время в квартире проживает бывшая супруга, а дети используют жилье без препятствий. Истец отметила, что они и ее дочь лишены права пользования спорной квартирой - замки там сменили в 2020 году. Таким образом, они "не могут использовать указанную квартиру по назначению, проживать в ней, в том числе хранить свои личные вещи, а ответчиками компенсация в связи с невозможностью использования спорной квартиры не выплачивается". Рынска просила определить свою и долю дочери в коммунальных платежах. "Исковые требования удовлетворить частично. Определить доли в оплате коммунальных и эксплуатационных услуг за пользование квартирой… для Малашенко Божены Львовны и Малашенко Евгении-Джекки Игоревны – по 1/10 доли от общих начисляемых платежей каждой, с выставлением ГБУ… отдельных платежных документов", - сказано в документах. Согласно судебной практике, неуплата коммунальных платежей может, например, стать доводом при споре о признании доли незначительной и выкупе.

