Россиянам объяснили, чего лучше не делать с рублями до конца сентября

Россиянам объяснили, чего лучше не делать с рублями до конца сентября

20.09.2025
До конца сентября рубль останется в рамках 80-86 за доллар, поэтому лучше хранить сбережения в нем, а не заниматься валютными спекуляциями

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. До конца сентября рубль останется в рамках 80-86 за доллар, поэтому лучше хранить сбережения в нем, а не заниматься валютными спекуляциями, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.Он напомнил, что спекулятивный интерес, вызвавший резкое проседание рубля в начале месяца, сошел на нет, и рынок спокойно формирует сентябрьский диапазон. Сейчас он находится в районе 80-86 рублей за доллар, 94-100,5 рублей за евро и 11,2-12,05 рублей за юань.Эти рамки должны сохраниться до конца месяца. Рублю поможет завершение налогового периода, когда компании продают валюту, чтобы заплатить налоги. Но возможна волатильность на фоне геополитического негатива."Для частных инвесторов основная рекомендация заключается в сохранении рублевых позиций. В текущих условиях депозиты и облигации остаются привлекательными по доходности, а краткосрочные валютные операции несут повышенный риск. Оптимальным вариантом может быть умеренная диверсификация", — заключил он.

