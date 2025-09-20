https://ria.ru/20250920/rossiya-2043259609.html
Shaman рассказал о решении отказаться от возможной победы на "Интервидении"
Shaman рассказал о решении отказаться от возможной победы на "Интервидении" - РИА Новости, 20.09.2025
Shaman рассказал о решении отказаться от возможной победы на "Интервидении"
Заслуженный артист РФ, участник международного музыкального конкурса "Интервидение" Ярослав Дронов (Shaman) заявил, что ему с легкостью далось решение попросить
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Заслуженный артист РФ, участник международного музыкального конкурса "Интервидение" Ярослав Дронов (Shaman) заявил, что ему с легкостью далось решение попросить жюри не оценивать его выступление на конкурсе. Shaman после выступления на конкурсе попросил членов жюри "Интервидения" не оценивать его выступление, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу. "С легкостью", - ответил Дронов на вопрос ведущей о том, как ему далось решение отказаться от возможной победы на конкурсе. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Shaman рассказал о решении отказаться от возможной победы на "Интервидении"
