Рейтинг@Mail.ru
Воробьев пожелал участникам конкурса "Интервидение" ярких выступлений - РИА Новости, 20.09.2025
21:53 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/rossiya-2043258111.html
Воробьев пожелал участникам конкурса "Интервидение" ярких выступлений
Воробьев пожелал участникам конкурса "Интервидение" ярких выступлений - РИА Новости, 20.09.2025
Воробьев пожелал участникам конкурса "Интервидение" ярких выступлений
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал участникам Международного музыкального конкурса "Интервидение" ярких выступлений, вдохновения и побед. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T21:53:00+03:00
2025-09-20T21:53:00+03:00
московская область (подмосковье)
одинцово
москва
андрей воробьев
интервидение – 2025
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2022980574_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_70c51d33a38a03afb5dd00e9f2c1b2c3.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал участникам Международного музыкального конкурса "Интервидение" ярких выступлений, вдохновения и побед. "Сегодня нашу страну представит Shaman с песней "Прямо по сердцу". От всей души желаю ему и всем участникам ярких выступлений, вдохновения и побед!" - написал Воробьев в своем Telegram-канале. Губернатор напомнил, что в субботу, 20 сентября, на Live Арена в Одинцово проходит Международный музыкальный конкурс "Интервидение", на который приехали участники и гости из более чем 20 стран мира. "Проведение фестиваля в Подмосковье — большая честь и ответственность. Мы сделали все, чтобы артисты чувствовали себя комфортно, а зрители получили настоящее музыкальное удовольствие. Большую работу проделали наши волонтеры: почти 500 человек помогали участникам, встречали гостей, координировали весь процесс", - добавил Воробьев. Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250920/ssha-2043254637.html
московская область (подмосковье)
одинцово
москва
РИА Новости
московская область (подмосковье), одинцово, москва, андрей воробьев, интервидение – 2025, в мире
Московская область (Подмосковье), Одинцово, Москва, Андрей Воробьев, Интервидение – 2025, В мире
Воробьев пожелал участникам конкурса "Интервидение" ярких выступлений

Воробьев пожелал участникам «Интервидения» ярких выступлений и побед

© Фото : правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал участникам Международного музыкального конкурса "Интервидение" ярких выступлений, вдохновения и побед.
"Сегодня нашу страну представит Shaman с песней "Прямо по сердцу". От всей души желаю ему и всем участникам ярких выступлений, вдохновения и побед!" - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Губернатор напомнил, что в субботу, 20 сентября, на Live Арена в Одинцово проходит Международный музыкальный конкурс "Интервидение", на который приехали участники и гости из более чем 20 стран мира.
"Проведение фестиваля в Подмосковье — большая честь и ответственность. Мы сделали все, чтобы артисты чувствовали себя комфортно, а зрители получили настоящее музыкальное удовольствие. Большую работу проделали наши волонтеры: почти 500 человек помогали участникам, встречали гостей, координировали весь процесс", - добавил Воробьев.
Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Певец Джо Линн Тёрнер на международном музыкальном конкурсе Интервидение в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
США остаются полноправным участником "Интервидения"
Вчера, 21:25
 
Московская область (Подмосковье)ОдинцовоМоскваАндрей ВоробьевИнтервидение – 2025В мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
