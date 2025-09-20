https://ria.ru/20250920/rossiya-2043258111.html

Воробьев пожелал участникам конкурса "Интервидение" ярких выступлений

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал участникам Международного музыкального конкурса "Интервидение" ярких выступлений, вдохновения и побед. РИА Новости, 20.09.2025

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал участникам Международного музыкального конкурса "Интервидение" ярких выступлений, вдохновения и побед. "Сегодня нашу страну представит Shaman с песней "Прямо по сердцу". От всей души желаю ему и всем участникам ярких выступлений, вдохновения и побед!" - написал Воробьев в своем Telegram-канале. Губернатор напомнил, что в субботу, 20 сентября, на Live Арена в Одинцово проходит Международный музыкальный конкурс "Интервидение", на который приехали участники и гости из более чем 20 стран мира. "Проведение фестиваля в Подмосковье — большая честь и ответственность. Мы сделали все, чтобы артисты чувствовали себя комфортно, а зрители получили настоящее музыкальное удовольствие. Большую работу проделали наши волонтеры: почти 500 человек помогали участникам, встречали гостей, координировали весь процесс", - добавил Воробьев. Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

