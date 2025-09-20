https://ria.ru/20250920/rossiya-2043258111.html
Воробьев пожелал участникам конкурса "Интервидение" ярких выступлений
Воробьев пожелал участникам конкурса "Интервидение" ярких выступлений - РИА Новости, 20.09.2025
Воробьев пожелал участникам конкурса "Интервидение" ярких выступлений
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал участникам Международного музыкального конкурса "Интервидение" ярких выступлений, вдохновения и побед. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T21:53:00+03:00
2025-09-20T21:53:00+03:00
2025-09-20T21:53:00+03:00
московская область (подмосковье)
одинцово
москва
андрей воробьев
интервидение – 2025
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2022980574_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_70c51d33a38a03afb5dd00e9f2c1b2c3.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал участникам Международного музыкального конкурса "Интервидение" ярких выступлений, вдохновения и побед. "Сегодня нашу страну представит Shaman с песней "Прямо по сердцу". От всей души желаю ему и всем участникам ярких выступлений, вдохновения и побед!" - написал Воробьев в своем Telegram-канале. Губернатор напомнил, что в субботу, 20 сентября, на Live Арена в Одинцово проходит Международный музыкальный конкурс "Интервидение", на который приехали участники и гости из более чем 20 стран мира. "Проведение фестиваля в Подмосковье — большая честь и ответственность. Мы сделали все, чтобы артисты чувствовали себя комфортно, а зрители получили настоящее музыкальное удовольствие. Большую работу проделали наши волонтеры: почти 500 человек помогали участникам, встречали гостей, координировали весь процесс", - добавил Воробьев. Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250920/ssha-2043254637.html
московская область (подмосковье)
одинцово
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0f/2022980574_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_9a886e63997d1db53eab6f2dc6432ab1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), одинцово, москва, андрей воробьев, интервидение – 2025, в мире
Московская область (Подмосковье), Одинцово, Москва, Андрей Воробьев, Интервидение – 2025, В мире
Воробьев пожелал участникам конкурса "Интервидение" ярких выступлений
Воробьев пожелал участникам «Интервидения» ярких выступлений и побед