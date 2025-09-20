Рейтинг@Mail.ru
Shaman обратился к поклонникам перед финалом "Интервидения"
20:55 20.09.2025
Shaman обратился к поклонникам перед финалом "Интервидения"
Shaman обратился к поклонникам перед финалом "Интервидения" - РИА Новости, 20.09.2025
Shaman обратился к поклонникам перед финалом "Интервидения"
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) перед стартом финального шоу международного музыкального конкурса "Интервидение" обратился к своим поклонникам в... РИА Новости, 20.09.2025
россия
москва
московская область (подмосковье)
shaman (ярослав дронов)
владимир путин
игорь матвиенко
интервидение – 2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) перед стартом финального шоу международного музыкального конкурса "Интервидение" обратился к своим поклонникам в надежде на их поддержку. Финал конкурса "Интервидение" проходит на концертной площадке Live Арена. "Ну что, родные, всем привет! Остаются считанные минуты до моего выступления. Я надеюсь на вашу поддержку", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
россия, москва, московская область (подмосковье), shaman (ярослав дронов) , владимир путин, игорь матвиенко, интервидение – 2025
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), SHAMAN (Ярослав Дронов) , Владимир Путин, Игорь Матвиенко, Интервидение – 2025
Shaman обратился к поклонникам перед финалом "Интервидения"

Shaman обратился к поклонникам перед финалом шоу конкурса "Интервидения"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкShaman (Россия) на жеребьевке участников международного музыкального конкурса "Интервидение"
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Shaman (Россия) на жеребьевке участников международного музыкального конкурса "Интервидение"
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) перед стартом финального шоу международного музыкального конкурса "Интервидение" обратился к своим поклонникам в надежде на их поддержку.
Финал конкурса "Интервидение" проходит на концертной площадке Live Арена.
"Ну что, родные, всем привет! Остаются считанные минуты до моего выступления. Я надеюсь на вашу поддержку", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Путин пожелал успехов участникам "Интервидения"
Россия Москва Московская область (Подмосковье) SHAMAN (Ярослав Дронов) Владимир Путин Игорь Матвиенко Интервидение – 2025
 
 
