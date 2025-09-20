https://ria.ru/20250920/rossiya-2043248301.html
Shaman обратился к поклонникам перед финалом "Интервидения"
20.09.2025
Shaman обратился к поклонникам перед финалом "Интервидения"
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) перед стартом финального шоу международного музыкального конкурса "Интервидение" обратился к своим поклонникам
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) перед стартом финального шоу международного музыкального конкурса "Интервидение" обратился к своим поклонникам в надежде на их поддержку. Финал конкурса "Интервидение" проходит на концертной площадке Live Арена. "Ну что, родные, всем привет! Остаются считанные минуты до моего выступления. Я надеюсь на вашу поддержку", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Shaman обратился к поклонникам перед финалом "Интервидения"
