Shaman обратился к поклонникам перед финалом "Интервидения"

Shaman обратился к поклонникам перед финалом "Интервидения"

2025-09-20T20:55:00+03:00

россия

москва

московская область (подмосковье)

shaman (ярослав дронов)

владимир путин

игорь матвиенко

интервидение – 2025

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) перед стартом финального шоу международного музыкального конкурса "Интервидение" обратился к своим поклонникам в надежде на их поддержку. Финал конкурса "Интервидение" проходит на концертной площадке Live Арена. "Ну что, родные, всем привет! Остаются считанные минуты до моего выступления. Я надеюсь на вашу поддержку", - сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

россия

москва

московская область (подмосковье)

россия, москва, московская область (подмосковье), shaman (ярослав дронов), владимир путин, игорь матвиенко, интервидение – 2025