2025-09-20T20:08:00+03:00
2025-09-20T20:08:00+03:00
2025-09-20T20:08:00+03:00
россия
москва
московская область (подмосковье)
владимир путин
shaman (ярослав дронов)
игорь матвиенко
интервидение – 2025
общество
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Зрители международного музыкального конкурса "Интервидение", в том числе иностранные гости, хором спели песню "Матушка" Татьяны Куртуковой перед началом финала конкурса в концертном зале Live Арены, передает корреспондент РИА Новости. Зрители конкурса, занявшие свои места в концертном зале, хором подпевали слова песни и размахивали флажками. Многие из гостей финала "Интервидения" пришли в зал с флагами своих стран. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
россия
москва
московская область (подмосковье)
2025
Зрители "Интервидения" спели песню "Матушка" перед финалом конкурса
