Рейтинг@Mail.ru
Зрители "Интервидения" спели песню "Матушка" перед финалом конкурса - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:08 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/rossiya-2043237174.html
Зрители "Интервидения" спели песню "Матушка" перед финалом конкурса
Зрители "Интервидения" спели песню "Матушка" перед финалом конкурса - РИА Новости, 20.09.2025
Зрители "Интервидения" спели песню "Матушка" перед финалом конкурса
Зрители международного музыкального конкурса "Интервидение", в том числе иностранные гости, хором спели песню "Матушка" Татьяны Куртуковой перед началом финала... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T20:08:00+03:00
2025-09-20T20:08:00+03:00
россия
москва
московская область (подмосковье)
владимир путин
shaman (ярослав дронов)
игорь матвиенко
интервидение – 2025
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043042960_0:253:3191:2048_1920x0_80_0_0_a8237a8e144d44ed9a0422bebf1dc3aa.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Зрители международного музыкального конкурса "Интервидение", в том числе иностранные гости, хором спели песню "Матушка" Татьяны Куртуковой перед началом финала конкурса в концертном зале Live Арены, передает корреспондент РИА Новости. Зрители конкурса, занявшие свои места в концертном зале, хором подпевали слова песни и размахивали флажками. Многие из гостей финала "Интервидения" пришли в зал с флагами своих стран. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250920/rossiya-2043235117.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2043042960_366:0:3097:2048_1920x0_80_0_0_b42d2af1716b1aed4cd527a791ba49a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, московская область (подмосковье), владимир путин, shaman (ярослав дронов) , игорь матвиенко, интервидение – 2025, общество
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Игорь Матвиенко, Интервидение – 2025, Общество
Зрители "Интервидения" спели песню "Матушка" перед финалом конкурса

Зрители "Интервидения" хором спели песню "Матушка" перед финалом конкурса

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖеребьевка участников международного музыкального конкурса "Интервидение"
Жеребьевка участников международного музыкального конкурса Интервидение - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Жеребьевка участников международного музыкального конкурса "Интервидение"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Зрители международного музыкального конкурса "Интервидение", в том числе иностранные гости, хором спели песню "Матушка" Татьяны Куртуковой перед началом финала конкурса в концертном зале Live Арены, передает корреспондент РИА Новости.
Зрители конкурса, занявшие свои места в концертном зале, хором подпевали слова песни и размахивали флажками. Многие из гостей финала "Интервидения" пришли в зал с флагами своих стран.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Shaman (Россия) после жеребьевки участников международного музыкального конкурса Интервидение - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Болельщицы Shaman поют его песню в Live Арена
Вчера, 20:04
 
РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Владимир ПутинSHAMAN (Ярослав Дронов)Игорь МатвиенкоИнтервидение – 2025Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала