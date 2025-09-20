Болельщицы Shaman поют его песню в Live Арена

https://ria.ru/20250920/rossiya-2043235117.html

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Болельщицы заслуженного артиста РФ, певца Ярослава Дронова (Shaman), который представит Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", поют его песню "Я русский" в Live Арена, передает корреспондент РИА Новости. Финал конкурса "Интервидение" проходит на концертной площадке Live Арена в субботу. Поклонницы певца выбрали наряды в цветах российского триколора и поют хит Shaman "Я русский". Пение фанаток творчества Shaman снимают журналисты, в частности из России и Германии. Также российские болельщики поют хит Татьяны Куртуковой "Матушка-земля". Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

