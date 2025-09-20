https://ria.ru/20250920/rossiya-2043235117.html
Болельщицы Shaman поют его песню в Live Арена
Болельщицы Shaman поют его песню в Live Арена - РИА Новости, 20.09.2025
Болельщицы Shaman поют его песню в Live Арена
Болельщицы заслуженного артиста РФ, певца Ярослава Дронова (Shaman), который представит Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", поют его... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T20:04:00+03:00
2025-09-20T20:04:00+03:00
2025-09-20T20:04:00+03:00
шоубиз
россия
москва
германия
владимир путин
shaman (ярослав дронов)
игорь матвиенко
интервидение – 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042773839_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6020d62168c2351b8bb103dc8a8225f0.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Болельщицы заслуженного артиста РФ, певца Ярослава Дронова (Shaman), который представит Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", поют его песню "Я русский" в Live Арена, передает корреспондент РИА Новости. Финал конкурса "Интервидение" проходит на концертной площадке Live Арена в субботу. Поклонницы певца выбрали наряды в цветах российского триколора и поют хит Shaman "Я русский". Пение фанаток творчества Shaman снимают журналисты, в частности из России и Германии. Также российские болельщики поют хит Татьяны Куртуковой "Матушка-земля". Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250519/shaman-2017956434.html
россия
москва
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042773839_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ed1b7a71571f5791a4b01661489eda9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, германия, владимир путин, shaman (ярослав дронов) , игорь матвиенко, интервидение – 2025
Шоубиз, Россия, Москва, Германия, Владимир Путин, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Игорь Матвиенко, Интервидение – 2025
Болельщицы Shaman поют его песню в Live Арена
Болельщицы Shaman поют его песню "Я русский" в Live Арена