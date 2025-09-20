https://ria.ru/20250920/rossiya-2043222299.html

В Цхинвале прошла рабочая встреча гендира РЭЦ и главы Южной Осетии

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Цхинвале состоялась рабочая встреча генерального директора Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) Вероники Никишиной и президента Республики Южная Осетия Алана Гаглоева, сообщает центр."Стороны обсудили перспективы развития экономического сотрудничества и совместные проекты", - говорится в сообщении."Рад вас приветствовать в южной части Осетии. Спасибо, что приехали в значимый для нас юбилей. Российская Федерация всегда оказывала и оказывает нам поддержку. Наши взаимоотношения развиваются, между Южной Осетией и Россией подписано более 140 соглашений. Отношения будут и дальше укрепляться для достижения высоких результатов. Мы готовы к конструктивному диалогу", – отметил Гаглоев."Спасибо вам за приглашение в такой знаменательный день. Это очень отрадно – быть сегодня с вами и иметь возможность поздравить народ Южной Осетии с 35-летием провозглашения Республики. В 2024 году результатом работы, в том числе, Российского экспортного центра и вашей команды стало существенное увеличение товарооборота и несырьевого неэнергетического экспорта России, который вырос на 14 процентов, составив более 6 миллиарда рублей. И я хочу подтвердить, что мы готовы и дальше выстраивать взаимовыгодные экономические отношения и использовать все инструменты, которые есть в распоряжении РЭЦ. Я искренне желаю, чтобы проекты, которые интересны республике, в том числе инвестиционные, создавались и процветали, и чтобы они служили опорой экономики республики", – сказала Никишина.Ранее между РЭЦ и Южной Осетией был подписан меморандум о взаимопонимании, который предусматривает объединение усилий по выходу на внешние рынки, представляющие взаимный интерес.Стороны договорились определить проекты, по которым до конца года РЭЦ утвердит дорожную карту реализации. "Такая дорожная карта стала бы логичным продолжением ранее заключенного меморандума, придав ему конкретики", – резюмировала Никишина.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) — государственный институт, поддерживающий несырьевой, неэнергетический экспорт. Центр оказывает компаниям из разных отраслей финансовую и нефинансовую поддержку на всех этапах выхода на международные рынки. Это включает участие в национальном проекте "Международная кооперация и экспорт". Большая часть услуг РЭЦ доступна в удобном онлайн-формате на платформе "Мой экспорт". Кроме того, РЭЦ отвечает за реализацию и обеспечение работы программы "Сделано в России".В Цхинвале 18-20 сентября проходит I Международный экономический форум "Южная Осетия. Горизонты инвестиций". Форум приурочен к 35-летию провозглашения Республики и символизирует переход страны к новому экономическому этапу. Среди участников и гостей форума — представители ВТБ, ПСБ, ВЭБ РФ, Центрального Банка РФ, Госкорпорации "Ростех" — и участники бизнес-ассоциаций России и Южной Осетии.

