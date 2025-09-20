Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура потребовала конфисковать участок земли у экс-мэра Ярославля
14:33 20.09.2025
Генпрокуратура потребовала конфисковать участок земли у экс-мэра Ярославля
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Генпрокуратура потребовала конфисковать у бывшего мэра Ярославля Алексея Малютина участок земли площадью 5,1 гектара, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно документам, в 2015–2016 годах Малютин обеспечил незаконное отчуждение в пользу своего бизнес-партнера высоколиквидного государственного земельного участка площадью 5,1 гектара. Для легализации землю передали аффилированному лицу, который раздробил единый надел на 14 новых. Суд уже наложил арест на землю и все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее лицам и компаниям, задействованным в этой схеме. Процесс по иску начнется в Симоновском суде Москвы 3 октября.
москва, ярославль, генеральная прокуратура рф, происшествия
Москва, Ярославль, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Генпрокуратура потребовала конфисковать у бывшего мэра Ярославля Алексея Малютина участок земли площадью 5,1 гектара, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно документам, в 2015–2016 годах Малютин обеспечил незаконное отчуждение в пользу своего бизнес-партнера высоколиквидного государственного земельного участка площадью 5,1 гектара. Для легализации землю передали аффилированному лицу, который раздробил единый надел на 14 новых.
Суд уже наложил арест на землю и все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее лицам и компаниям, задействованным в этой схеме.
Процесс по иску начнется в Симоновском суде Москвы 3 октября.
Бывший заместитель главы Дегтярска Виктор Солдатов в зале суда - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Экс-заммэра Дегтярска ужесточили срок
