https://ria.ru/20250920/rossiya-2043180673.html

Генпрокуратура потребовала конфисковать участок земли у экс-мэра Ярославля

Генпрокуратура потребовала конфисковать участок земли у экс-мэра Ярославля - РИА Новости, 20.09.2025

Генпрокуратура потребовала конфисковать участок земли у экс-мэра Ярославля

Генпрокуратура потребовала конфисковать у бывшего мэра Ярославля Алексея Малютина участок земли площадью 5,1 гектара, сказано в материалах дела, с которыми... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T14:33:00+03:00

2025-09-20T14:33:00+03:00

2025-09-20T14:33:00+03:00

москва

ярославль

генеральная прокуратура рф

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004939937_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2ad75de6cd4dcc64a2ce964e81640c8.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Генпрокуратура потребовала конфисковать у бывшего мэра Ярославля Алексея Малютина участок земли площадью 5,1 гектара, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно документам, в 2015–2016 годах Малютин обеспечил незаконное отчуждение в пользу своего бизнес-партнера высоколиквидного государственного земельного участка площадью 5,1 гектара. Для легализации землю передали аффилированному лицу, который раздробил единый надел на 14 новых. Суд уже наложил арест на землю и все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее лицам и компаниям, задействованным в этой схеме. Процесс по иску начнется в Симоновском суде Москвы 3 октября.

https://ria.ru/20250822/sud-2037060380.html

москва

ярославль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, ярославль, генеральная прокуратура рф, происшествия