Генпрокуратура потребовала конфисковать участок земли у экс-мэра Ярославля
Генпрокуратура потребовала конфисковать участок земли у экс-мэра Ярославля
2025-09-20T14:33:00+03:00
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Генпрокуратура потребовала конфисковать у бывшего мэра Ярославля Алексея Малютина участок земли площадью 5,1 гектара, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно документам, в 2015–2016 годах Малютин обеспечил незаконное отчуждение в пользу своего бизнес-партнера высоколиквидного государственного земельного участка площадью 5,1 гектара. Для легализации землю передали аффилированному лицу, который раздробил единый надел на 14 новых. Суд уже наложил арест на землю и все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее лицам и компаниям, задействованным в этой схеме. Процесс по иску начнется в Симоновском суде Москвы 3 октября.
