ВС России уничтожили позицию ЗРК С-300 ВСУ в Черниговской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 20.09.2025 (обновлено: 16:14 20.09.2025)
ВС России уничтожили позицию ЗРК С-300 ВСУ в Черниговской области
ВС России уничтожили позицию ЗРК С-300 ВСУ в Черниговской области
ВС России ударом "Искандера" поразили украинский ЗРК С-300ПС в поселке Прогресс в Черниговской области, сообщило Минобороны.
безопасность
специальная военная операция на украине
черниговская область
вооруженные силы украины
зрк с-300
россия
в мире
вооруженные силы рф
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. ВС России ударом "Искандера" поразили украинский ЗРК С-300ПС в поселке Прогресс в Черниговской области, сообщило Минобороны."Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение цели", — рассказали там.Также при ударе уничтожены:На месте пораженной позиции фиксировали вторичную детонацию, возгорание и работу эвакуационной группы ВСУ.Российские военные бьют по местам расположения личного состава противника, техники и иностранных наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
черниговская область
россия
ВС России уничтожили позицию ЗРК С-300 ВСУ в Черниговской области

ВС России ударом "Искандера" уничтожили позицию ЗРК С-300 ВСУ под Черниговом

© РИА Новости / Минобороны России Боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М"
 Боевой пуск ракеты из комплекса Искандер-М
© РИА Новости / Минобороны России
Боевой пуск ракеты из комплекса "Искандер-М". Архивное фото
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. ВС России ударом "Искандера" поразили украинский ЗРК С-300ПС в поселке Прогресс в Черниговской области, сообщило Минобороны.
«
"Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение цели", — рассказали там.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
ВС России уничтожили азербайджанскую "Гюрзу" ВСУ
Вчера, 13:05
Также при ударе уничтожены:
  • радиолокационная станция РПН;
  • две пусковые установки;
  • кабина боевого управления;
  • два автомобиля.
На месте пораженной позиции фиксировали вторичную детонацию, возгорание и работу эвакуационной группы ВСУ.
Российские военные бьют по местам расположения личного состава противника, техники и иностранных наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЧерниговская областьВооруженные силы УкраиныЗРК С-300РоссияВ миреВооруженные силы РФС-300ПСИскандер
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
