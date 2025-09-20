https://ria.ru/20250920/rossiya-2043176559.html

ВС России уничтожили позицию ЗРК С-300 ВСУ в Черниговской области

ВС России уничтожили позицию ЗРК С-300 ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 20.09.2025

ВС России уничтожили позицию ЗРК С-300 ВСУ в Черниговской области

ВС России ударом "Искандера" поразили украинский ЗРК С-300ПС в поселке Прогресс в Черниговской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T14:16:00+03:00

2025-09-20T14:16:00+03:00

2025-09-20T16:14:00+03:00

безопасность

специальная военная операция на украине

черниговская область

вооруженные силы украины

зрк с-300

россия

в мире

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946145381_0:47:2200:1285_1920x0_80_0_0_e16181d8f13b44f293d5c1346dcd0232.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. ВС России ударом "Искандера" поразили украинский ЗРК С-300ПС в поселке Прогресс в Черниговской области, сообщило Минобороны."Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение цели", — рассказали там.Также при ударе уничтожены:На месте пораженной позиции фиксировали вторичную детонацию, возгорание и работу эвакуационной группы ВСУ.Российские военные бьют по местам расположения личного состава противника, техники и иностранных наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250920/bronemashina-2043164490.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черниговская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, черниговская область, вооруженные силы украины, зрк с-300, россия, в мире, вооруженные силы рф, с-300пс, искандер