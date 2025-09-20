https://ria.ru/20250920/rossiya-2043176559.html
ВС России уничтожили позицию ЗРК С-300 ВСУ в Черниговской области
ВС России уничтожили позицию ЗРК С-300 ВСУ в Черниговской области - РИА Новости, 20.09.2025
ВС России уничтожили позицию ЗРК С-300 ВСУ в Черниговской области
ВС России ударом "Искандера" поразили украинский ЗРК С-300ПС в поселке Прогресс в Черниговской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T14:16:00+03:00
2025-09-20T14:16:00+03:00
2025-09-20T16:14:00+03:00
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. ВС России ударом "Искандера" поразили украинский ЗРК С-300ПС в поселке Прогресс в Черниговской области, сообщило Минобороны."Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение цели", — рассказали там.Также при ударе уничтожены:На месте пораженной позиции фиксировали вторичную детонацию, возгорание и работу эвакуационной группы ВСУ.Российские военные бьют по местам расположения личного состава противника, техники и иностранных наемников, а также по территориальным центрам комплектования, объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
ВС России уничтожили позицию ЗРК С-300 ВСУ в Черниговской области
