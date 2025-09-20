https://ria.ru/20250920/rossija-2043148838.html

Ульянов обвинил ЕС в подрыве сотрудничества МАГАТЭ и Ирана

Ульянов обвинил ЕС в подрыве сотрудничества МАГАТЭ и Ирана - РИА Новости, 20.09.2025

Ульянов обвинил ЕС в подрыве сотрудничества МАГАТЭ и Ирана

Действия европейских стран подрывают сотрудничество между МАГАТЭ и Ираном, сообщил ливанскому телеканалу Al Mayadeen представитель России при международных... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T11:22:00+03:00

2025-09-20T11:22:00+03:00

2025-09-20T11:22:00+03:00

в мире

иран

россия

вена

михаил ульянов (дипломат)

магатэ

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg

ДОХА, 20 сен - РИА Новости. Действия европейских стран подрывают сотрудничество между МАГАТЭ и Ираном, сообщил ливанскому телеканалу Al Mayadeen представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Европейцы подрывают политический процесс, дипломатические усилия и сотрудничество между МАГАТЭ и Ираном", - сказал он. Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза Организации Объединенных Наций будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября. МИД Ирана раскритиковал это решение, отметив, что Тегеран оставляет за собой право на подходящий ответ и считает, что в случае восстановления международных санкций против Ирана ответственность за последствия будет лежать на США и трех европейских странах - Франции, Германии и Британии, инициировавших процесс восстановления санкций.

https://ria.ru/20250919/iran-2043036962.html

иран

россия

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), магатэ, оон