Рейтинг@Mail.ru
Ульянов обвинил ЕС в подрыве сотрудничества МАГАТЭ и Ирана - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/rossija-2043148838.html
Ульянов обвинил ЕС в подрыве сотрудничества МАГАТЭ и Ирана
Ульянов обвинил ЕС в подрыве сотрудничества МАГАТЭ и Ирана - РИА Новости, 20.09.2025
Ульянов обвинил ЕС в подрыве сотрудничества МАГАТЭ и Ирана
Действия европейских стран подрывают сотрудничество между МАГАТЭ и Ираном, сообщил ливанскому телеканалу Al Mayadeen представитель России при международных... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T11:22:00+03:00
2025-09-20T11:22:00+03:00
в мире
иран
россия
вена
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ДОХА, 20 сен - РИА Новости. Действия европейских стран подрывают сотрудничество между МАГАТЭ и Ираном, сообщил ливанскому телеканалу Al Mayadeen представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Европейцы подрывают политический процесс, дипломатические усилия и сотрудничество между МАГАТЭ и Ираном", - сказал он. Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза Организации Объединенных Наций будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября. МИД Ирана раскритиковал это решение, отметив, что Тегеран оставляет за собой право на подходящий ответ и считает, что в случае восстановления международных санкций против Ирана ответственность за последствия будет лежать на США и трех европейских странах - Франции, Германии и Британии, инициировавших процесс восстановления санкций.
https://ria.ru/20250919/iran-2043036962.html
иран
россия
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), магатэ, оон
В мире, Иран, Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, ООН
Ульянов обвинил ЕС в подрыве сотрудничества МАГАТЭ и Ирана

Ульянов: действия европейских стран подрывают сотрудничество МАГАТЭ и Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 20 сен - РИА Новости. Действия европейских стран подрывают сотрудничество между МАГАТЭ и Ираном, сообщил ливанскому телеканалу Al Mayadeen представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«
"Европейцы подрывают политический процесс, дипломатические усилия и сотрудничество между МАГАТЭ и Ираном", - сказал он.
Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза Организации Объединенных Наций будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября.
МИД Ирана раскритиковал это решение, отметив, что Тегеран оставляет за собой право на подходящий ответ и считает, что в случае восстановления международных санкций против Ирана ответственность за последствия будет лежать на США и трех европейских странах - Франции, Германии и Британии, инициировавших процесс восстановления санкций.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Иран отозвал резолюцию МАГАТЭ о запрете атак на ядерные объекты
19 сентября, 17:27
 
В миреИранРоссияВенаМихаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала