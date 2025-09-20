https://ria.ru/20250920/rossija-2043148838.html
Ульянов обвинил ЕС в подрыве сотрудничества МАГАТЭ и Ирана
Ульянов обвинил ЕС в подрыве сотрудничества МАГАТЭ и Ирана - РИА Новости, 20.09.2025
Ульянов обвинил ЕС в подрыве сотрудничества МАГАТЭ и Ирана
Действия европейских стран подрывают сотрудничество между МАГАТЭ и Ираном, сообщил ливанскому телеканалу Al Mayadeen представитель России при международных... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T11:22:00+03:00
2025-09-20T11:22:00+03:00
2025-09-20T11:22:00+03:00
в мире
иран
россия
вена
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ДОХА, 20 сен - РИА Новости. Действия европейских стран подрывают сотрудничество между МАГАТЭ и Ираном, сообщил ливанскому телеканалу Al Mayadeen представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Европейцы подрывают политический процесс, дипломатические усилия и сотрудничество между МАГАТЭ и Ираном", - сказал он. Совет Безопасности ООН 19 сентября отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций в отношении Ирана, из-за этого рестрикции Совбеза Организации Объединенных Наций будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября. МИД Ирана раскритиковал это решение, отметив, что Тегеран оставляет за собой право на подходящий ответ и считает, что в случае восстановления международных санкций против Ирана ответственность за последствия будет лежать на США и трех европейских странах - Франции, Германии и Британии, инициировавших процесс восстановления санкций.
https://ria.ru/20250919/iran-2043036962.html
иран
россия
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), магатэ, оон
В мире, Иран, Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, ООН
Ульянов обвинил ЕС в подрыве сотрудничества МАГАТЭ и Ирана
Ульянов: действия европейских стран подрывают сотрудничество МАГАТЭ и Ирана