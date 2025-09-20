https://ria.ru/20250920/rossija-2043142037.html

Китай нарастил экспорт пива в Россию до исторического максимума

Китай нарастил экспорт пива в Россию до исторического максимума - РИА Новости, 20.09.2025

Китай нарастил экспорт пива в Россию до исторического максимума

Россия в августе нарастила ввоз китайского пива до рекордных 6,7 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T10:09:00+03:00

2025-09-20T10:09:00+03:00

2025-09-20T10:09:00+03:00

экономика

россия

гонконг

австралия

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992558518_0:142:3139:1908_1920x0_80_0_0_3642bc917e07e10469aef10934a5de94.jpg

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Россия в августе нарастила ввоз китайского пива до рекордных 6,7 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Китайские поставки продолжают обновлять максимумы уже третий месяц подряд. В августе российский импорт увеличился в 1,5 раза в месячном выражении и в 2,1 раза в годовом выражении. В физическом выражении продажи китайского пива на российский рынок также резко выросли, составив максимальные за все время 7,2 миллиона литров против 4,9 миллиона в июле и 3,4 миллиона в августе прошлого года. Россия в результате стала главным импортером китайского пива. Вторым был Гонконг с 5,8 миллиона долларов, третьим – Австралия с 3,7 миллиона. При этом за январь-август российские компании приобрели 32,2 миллиона литров пива у Китая на 29,3 миллиона долларов, что больше показателя годом ранее в 1,6 раза как в физическом, так и денежном выражении.

https://ria.ru/20250920/import-2043136719.html

россия

гонконг

австралия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, гонконг, австралия, китай