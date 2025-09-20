Рейтинг@Mail.ru
Россия будет чтить память о Кирке, заявил Дмитриев - РИА Новости, 20.09.2025
09:48 20.09.2025
Россия будет чтить память о Кирке, заявил Дмитриев
россия
сша
москва
чарли кирк
кирилл дмитриев
илон маск
российский фонд прямых инвестиций
центральное разведывательное управление (цру)
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия будет продолжать чтить память о погибшем в результате покушения американском политическом активисте Чарли Кирке, рассказал предпринимателю Илону Маску глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Маск написал в соцсети Х, что память о Кирке жива. Американский миллиардер отметил, что он до сих пор не может поверить в кончину активиста. "Память о Чарли Кирке и его наследие живы во всём мире. И в России мы будем продолжать чтить его память и обеспечим продолжение его наследия борьбы за Свет и Правду", - написал Дмитриев в ответ на публикацию Маска. К своему посту Дмитриев прикрепил картинку с земным шаром, голубем мира и скрепленными руками. На изображении также содержится призыв "сделать мир снова великим" посредством сильных консервативных ценностей. В среду корреспондент РИА Новости передавал, что в память об убитых в США активисте Чарли Кирке и украинской беженке Ирине Заруцкой у стен посольства США в Москве был организован стихийный мемориал. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
россия, сша, москва, чарли кирк, кирилл дмитриев, илон маск, российский фонд прямых инвестиций, центральное разведывательное управление (цру)
Россия, США, Москва, Чарли Кирк, Кирилл Дмитриев, Илон Маск, Российский фонд прямых инвестиций, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия будет продолжать чтить память о погибшем в результате покушения американском политическом активисте Чарли Кирке, рассказал предпринимателю Илону Маску глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Маск написал в соцсети Х, что память о Кирке жива. Американский миллиардер отметил, что он до сих пор не может поверить в кончину активиста.
"Память о Чарли Кирке и его наследие живы во всём мире. И в России мы будем продолжать чтить его память и обеспечим продолжение его наследия борьбы за Свет и Правду", - написал Дмитриев в ответ на публикацию Маска.
К своему посту Дмитриев прикрепил картинку с земным шаром, голубем мира и скрепленными руками. На изображении также содержится призыв "сделать мир снова великим" посредством сильных консервативных ценностей.
В среду корреспондент РИА Новости передавал, что в память об убитых в США активисте Чарли Кирке и украинской беженке Ирине Заруцкой у стен посольства США в Москве был организован стихийный мемориал.
Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
