https://ria.ru/20250920/rossija-2043140108.html
Россия будет чтить память о Кирке, заявил Дмитриев
Россия будет чтить память о Кирке, заявил Дмитриев - РИА Новости, 20.09.2025
Россия будет чтить память о Кирке, заявил Дмитриев
Россия будет продолжать чтить память о погибшем в результате покушения американском политическом активисте Чарли Кирке, рассказал предпринимателю Илону Маску... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T09:48:00+03:00
2025-09-20T09:48:00+03:00
2025-09-20T09:48:00+03:00
россия
сша
москва
чарли кирк
кирилл дмитриев
илон маск
российский фонд прямых инвестиций
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625544_0:106:2905:1740_1920x0_80_0_0_27b1db25be67491a79640c9487244515.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия будет продолжать чтить память о погибшем в результате покушения американском политическом активисте Чарли Кирке, рассказал предпринимателю Илону Маску глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Маск написал в соцсети Х, что память о Кирке жива. Американский миллиардер отметил, что он до сих пор не может поверить в кончину активиста. "Память о Чарли Кирке и его наследие живы во всём мире. И в России мы будем продолжать чтить его память и обеспечим продолжение его наследия борьбы за Свет и Правду", - написал Дмитриев в ответ на публикацию Маска. К своему посту Дмитриев прикрепил картинку с земным шаром, голубем мира и скрепленными руками. На изображении также содержится призыв "сделать мир снова великим" посредством сильных консервативных ценностей. В среду корреспондент РИА Новости передавал, что в память об убитых в США активисте Чарли Кирке и украинской беженке Ирине Заруцкой у стен посольства США в Москве был организован стихийный мемориал. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
https://ria.ru/20250412/utikoff-2010859444.html
https://ria.ru/20240917/mask-1973080702.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625544_88:0:2817:2047_1920x0_80_0_0_6b50460841ef9f0810d0de84e6bd82c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, москва, чарли кирк, кирилл дмитриев, илон маск, российский фонд прямых инвестиций, центральное разведывательное управление (цру)
Россия, США, Москва, Чарли Кирк, Кирилл Дмитриев, Илон Маск, Российский фонд прямых инвестиций, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Россия будет чтить память о Кирке, заявил Дмитриев
Дмитриев рассказал Маску, что в России также помнят о Кирке и чтут его память