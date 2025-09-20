https://ria.ru/20250920/rossija-2043140108.html

Россия будет чтить память о Кирке, заявил Дмитриев

Россия будет чтить память о Кирке, заявил Дмитриев - РИА Новости, 20.09.2025

Россия будет чтить память о Кирке, заявил Дмитриев

Россия будет продолжать чтить память о погибшем в результате покушения американском политическом активисте Чарли Кирке, рассказал предпринимателю Илону Маску... РИА Новости, 20.09.2025

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия будет продолжать чтить память о погибшем в результате покушения американском политическом активисте Чарли Кирке, рассказал предпринимателю Илону Маску глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Маск написал в соцсети Х, что память о Кирке жива. Американский миллиардер отметил, что он до сих пор не может поверить в кончину активиста. "Память о Чарли Кирке и его наследие живы во всём мире. И в России мы будем продолжать чтить его память и обеспечим продолжение его наследия борьбы за Свет и Правду", - написал Дмитриев в ответ на публикацию Маска. К своему посту Дмитриев прикрепил картинку с земным шаром, голубем мира и скрепленными руками. На изображении также содержится призыв "сделать мир снова великим" посредством сильных консервативных ценностей. В среду корреспондент РИА Новости передавал, что в память об убитых в США активисте Чарли Кирке и украинской беженке Ирине Заруцкой у стен посольства США в Москве был организован стихийный мемориал. Сторонник президента США Дональда Трампа Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

