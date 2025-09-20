https://ria.ru/20250920/rossija-2043137350.html

В России потушили девять лесных пожаров за сутки

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили в России девять лесных пожаров на площади 19 гектаров, сообщает в субботу Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано девять лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 19 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи субботы на территории РФ было три лесных пожара на площади два гектара, которые активно тушили.

