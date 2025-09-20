https://ria.ru/20250920/rossija-2043137350.html
В России потушили девять лесных пожаров за сутки
В России потушили девять лесных пожаров за сутки - РИА Новости, 20.09.2025
В России потушили девять лесных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за сутки потушили в России девять лесных пожаров на площади 19 гектаров, сообщает в субботу Авиалесоохрана. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T09:30:00+03:00
2025-09-20T09:30:00+03:00
2025-09-20T09:30:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036139987_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e6e7d8ad9b9f44a3d4a8954a4ae97d4d.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили в России девять лесных пожаров на площади 19 гектаров, сообщает в субботу Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано девять лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 19 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи субботы на территории РФ было три лесных пожара на площади два гектара, которые активно тушили.
https://ria.ru/20250920/pozhar-2043133945.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036139987_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5a2db96414febd7f3ec37e8adaffe764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
В России потушили девять лесных пожаров за сутки
В России за сутки потушили девять лесных пожаров на площади 19 гектаров