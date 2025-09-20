Рейтинг@Mail.ru
10:05 20.09.2025
россия
яя (остров)
краснодарский край
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Более 50 населенных пунктов России имеют самое короткое название, состоящее из двух букв, среди них - Ям, Ик, Ыб и Яя, сообщили РИА Новости в Росреестре, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий. Оператором Государственного каталога географических названий является Роскадастр. "В России насчитывается более 50 населенных пунктов, название которых состоит всего двух букв", - говорится в сообщении. Уточняется, что самые популярные названия, состоящие из двух букв это: Ям (так названо 12 населенных пунктов РФ), Яр (так названо 10 населенных пунктов РФ), Ик (так названо 4 населенных пункта РФ) и Ыб (так названо 3 населенных пункта РФ. "По два населенных пункта носят названия Ея (расположены в Краснодарском крае) и Ук (находятся в Иркутской и Челябинской областях)", - добавили в ведомстве. Также в России находится поселок городского типа, находящийся в Кемеровской области, в названии которого одна буква повторяется дважды – Яя.
россия
яя (остров)
краснодарский край
россия, яя (остров), краснодарский край, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Россия, Яя (остров), Краснодарский край, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Росреестр назвал населенные пункты с самыми короткими названиями

Росреестр назвал населенные пункты с самыми короткими названиями из двух букв

© РИА Новости / Сергей ГунеевГосударственный флаг России
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Государственный флаг России. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Более 50 населенных пунктов России имеют самое короткое название, состоящее из двух букв, среди них - Ям, Ик, Ыб и Яя, сообщили РИА Новости в Росреестре, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий.
Оператором Государственного каталога географических названий является Роскадастр.
России насчитывается более 50 населенных пунктов, название которых состоит всего двух букв", - говорится в сообщении.
Уточняется, что самые популярные названия, состоящие из двух букв это: Ям (так названо 12 населенных пунктов РФ), Яр (так названо 10 населенных пунктов РФ), Ик (так названо 4 населенных пункта РФ) и Ыб (так названо 3 населенных пункта РФ.
"По два населенных пункта носят названия Ея (расположены в Краснодарском крае) и Ук (находятся в Иркутской и Челябинской областях)", - добавили в ведомстве.
Также в России находится поселок городского типа, находящийся в Кемеровской области, в названии которого одна буква повторяется дважды – Яя.
Россия Яя (остров) Краснодарский край Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
 
 
