Росреестр назвал населенные пункты с самыми короткими названиями

Росреестр назвал населенные пункты с самыми короткими названиями - РИА Новости, 20.09.2025

Росреестр назвал населенные пункты с самыми короткими названиями

Более 50 населенных пунктов России имеют самое короткое название, состоящее из двух букв, среди них - Ям, Ик, Ыб и Яя, сообщили РИА Новости в Росреестре,... РИА Новости, 20.09.2025

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Более 50 населенных пунктов России имеют самое короткое название, состоящее из двух букв, среди них - Ям, Ик, Ыб и Яя, сообщили РИА Новости в Росреестре, ссылаясь на данные из Государственного каталога географических названий. Оператором Государственного каталога географических названий является Роскадастр. "В России насчитывается более 50 населенных пунктов, название которых состоит всего двух букв", - говорится в сообщении. Уточняется, что самые популярные названия, состоящие из двух букв это: Ям (так названо 12 населенных пунктов РФ), Яр (так названо 10 населенных пунктов РФ), Ик (так названо 4 населенных пункта РФ) и Ыб (так названо 3 населенных пункта РФ. "По два населенных пункта носят названия Ея (расположены в Краснодарском крае) и Ук (находятся в Иркутской и Челябинской областях)", - добавили в ведомстве. Также в России находится поселок городского типа, находящийся в Кемеровской области, в названии которого одна буква повторяется дважды – Яя.

