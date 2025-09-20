Рейтинг@Mail.ru
Системы аэропорта Брюсселя не затронули кибератакой
10:14 20.09.2025 (обновлено: 15:45 20.09.2025)
Системы аэропорта Брюсселя не затронули кибератакой
брюссель
в мире
БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Собственные системы международного аэропорта Брюсселя пока не затронуты кибератакой, которая ранее привела к блокированию системы регистрации и посадки пассажиров, речь идет об атаке на ресурсы внешнего поставщика услуг, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта."Системы аэропорта Брюсселя, по всей видимости, на данном этапе не затронуты. В настоящее время проводится дальнейшее расследование последствий. Поставщик услуг активно работает над решением проблемы и стремится решить её как можно скорее", - уточнил собеседник агентства.Он добавил, что атака произошла в ночь с пятницы на субботу, и до сих пор проблемы устранить не удалось, в связи с чем администрация аэропорта предупредила пассажиров о возможных задержках и отменах рейсов.
брюссель, в мире
Брюссель, В мире
Кибератака на аэропорт Брюсселя затронула ресурсы внешнего поставщика услуг

© AP Photo / Harry NakosЛюди в очереди на регистрацию после кибератаки, вызвавшей задержку рейсов в международном аэропорту Завентем в Брюсселе
Люди в очереди на регистрацию после кибератаки, вызвавшей задержку рейсов в международном аэропорту Завентем в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© AP Photo / Harry Nakos
Люди в очереди на регистрацию после кибератаки, вызвавшей задержку рейсов в международном аэропорту Завентем в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Собственные системы международного аэропорта Брюсселя пока не затронуты кибератакой, которая ранее привела к блокированию системы регистрации и посадки пассажиров, речь идет об атаке на ресурсы внешнего поставщика услуг, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
"Системы аэропорта Брюсселя, по всей видимости, на данном этапе не затронуты. В настоящее время проводится дальнейшее расследование последствий. Поставщик услуг активно работает над решением проблемы и стремится решить её как можно скорее", - уточнил собеседник агентства.
Он добавил, что атака произошла в ночь с пятницы на субботу, и до сих пор проблемы устранить не удалось, в связи с чем администрация аэропорта предупредила пассажиров о возможных задержках и отменах рейсов.
Брюссель
 
 
