Системы аэропорта Брюсселя не затронули кибератакой

БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Собственные системы международного аэропорта Брюсселя пока не затронуты кибератакой, которая ранее привела к блокированию системы регистрации и посадки пассажиров, речь идет об атаке на ресурсы внешнего поставщика услуг, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта."Системы аэропорта Брюсселя, по всей видимости, на данном этапе не затронуты. В настоящее время проводится дальнейшее расследование последствий. Поставщик услуг активно работает над решением проблемы и стремится решить её как можно скорее", - уточнил собеседник агентства.Он добавил, что атака произошла в ночь с пятницы на субботу, и до сих пор проблемы устранить не удалось, в связи с чем администрация аэропорта предупредила пассажиров о возможных задержках и отменах рейсов.

