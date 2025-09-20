В Анталье локализовали лесной пожар

https://ria.ru/20250920/ria-2043131725.html
2025-09-20T08:26:00+03:00
2025-09-20T08:26:00+03:00
2025-09-20T13:21:00+03:00
анталья (провинция)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043166748_0:196:654:564_1920x0_80_0_0_e5c2aa0fad8009895f37ad618b6ab83e.jpg
СТАМБУЛ, 20 сен - РИА Новости. Лесной пожар в районе Кунду в Анталье, из-за которого эвакуировали постояльцев гостиниц, локализован, сообщил губернатор провинции Хулуси Шахин.Пожар вспыхнул в ночь на субботу между районами Кунду и Белек, были эвакуированы постояльцы как минимум двух крупных отелей."Пожар локализован. Гостей отелей эвакуировали, чтобы их не беспокоил дым, сейчас в (двух - ред.) гостиницах нет постояльцев. Пожарные остужают деревья", - заявил Шахин на брифинге к утру субботы. Видео опубликовано его пресс-службой.Шахин отметил, что, вероятнее всего, речь идет о пожаре, возникшем после того, как фермеры сжигали отходы возле леса.Лесной пожар вспыхнул в районе Алиэфенди возле курорта Аланья в ночь на пятницу. Местные власти в пятницу объявили об эвакуации жителей 150 домов в окрестностях Аланьи, где огнем охвачены пять районов.По данным генерального управления лесного хозяйства, лесные пожары разгорелись также в провинциях Мугла и Айдын. В общей сложности в тушении пожаров задействованы 14 самолетов, 20 вертолетов и более 800 человек.
анталья (провинция)
анталья (провинция)
СТАМБУЛ, 20 сен - РИА Новости. Лесной пожар в районе Кунду в Анталье, из-за которого эвакуировали постояльцев гостиниц, локализован, сообщил губернатор провинции Хулуси Шахин.
Пожар вспыхнул в ночь на субботу между районами Кунду и Белек
, были эвакуированы постояльцы как минимум двух крупных отелей.
"Пожар локализован. Гостей отелей эвакуировали, чтобы их не беспокоил дым, сейчас в (двух - ред.) гостиницах нет постояльцев. Пожарные остужают деревья", - заявил Шахин на брифинге к утру субботы. Видео опубликовано его пресс-службой.
Шахин отметил, что, вероятнее всего, речь идет о пожаре, возникшем после того, как фермеры сжигали отходы возле леса.
Лесной пожар вспыхнул в районе Алиэфенди возле курорта Аланья
в ночь на пятницу. Местные власти в пятницу объявили об эвакуации жителей 150 домов в окрестностях Аланьи, где огнем охвачены пять районов.
По данным генерального управления лесного хозяйства, лесные пожары разгорелись также в провинциях Мугла
и Айдын. В общей сложности в тушении пожаров задействованы 14 самолетов, 20 вертолетов и более 800 человек.