В Анталье локализовали лесной пожар - РИА Новости, 20.09.2025
08:26 20.09.2025 (обновлено: 13:21 20.09.2025)
В Анталье локализовали лесной пожар
СТАМБУЛ, 20 сен - РИА Новости. Лесной пожар в районе Кунду в Анталье, из-за которого эвакуировали постояльцев гостиниц, локализован, сообщил губернатор провинции Хулуси Шахин.Пожар вспыхнул в ночь на субботу между районами Кунду и Белек, были эвакуированы постояльцы как минимум двух крупных отелей."Пожар локализован. Гостей отелей эвакуировали, чтобы их не беспокоил дым, сейчас в (двух - ред.) гостиницах нет постояльцев. Пожарные остужают деревья", - заявил Шахин на брифинге к утру субботы. Видео опубликовано его пресс-службой.Шахин отметил, что, вероятнее всего, речь идет о пожаре, возникшем после того, как фермеры сжигали отходы возле леса.Лесной пожар вспыхнул в районе Алиэфенди возле курорта Аланья в ночь на пятницу. Местные власти в пятницу объявили об эвакуации жителей 150 домов в окрестностях Аланьи, где огнем охвачены пять районов.По данным генерального управления лесного хозяйства, лесные пожары разгорелись также в провинциях Мугла и Айдын. В общей сложности в тушении пожаров задействованы 14 самолетов, 20 вертолетов и более 800 человек.
СТАМБУЛ, 20 сен - РИА Новости. Лесной пожар в районе Кунду в Анталье, из-за которого эвакуировали постояльцев гостиниц, локализован, сообщил губернатор провинции Хулуси Шахин.
Пожар вспыхнул в ночь на субботу между районами Кунду и Белек, были эвакуированы постояльцы как минимум двух крупных отелей.
"Пожар локализован. Гостей отелей эвакуировали, чтобы их не беспокоил дым, сейчас в (двух - ред.) гостиницах нет постояльцев. Пожарные остужают деревья", - заявил Шахин на брифинге к утру субботы. Видео опубликовано его пресс-службой.
Шахин отметил, что, вероятнее всего, речь идет о пожаре, возникшем после того, как фермеры сжигали отходы возле леса.
Лесной пожар вспыхнул в районе Алиэфенди возле курорта Аланья в ночь на пятницу. Местные власти в пятницу объявили об эвакуации жителей 150 домов в окрестностях Аланьи, где огнем охвачены пять районов.
По данным генерального управления лесного хозяйства, лесные пожары разгорелись также в провинциях Мугла и Айдын. В общей сложности в тушении пожаров задействованы 14 самолетов, 20 вертолетов и более 800 человек.
