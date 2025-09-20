https://ria.ru/20250920/ria-2043131725.html

В Анталье локализовали лесной пожар

В Анталье локализовали лесной пожар

СТАМБУЛ, 20 сен - РИА Новости. Лесной пожар в районе Кунду в Анталье, из-за которого эвакуировали постояльцев гостиниц, локализован, сообщил губернатор провинции Хулуси Шахин.Пожар вспыхнул в ночь на субботу между районами Кунду и Белек, были эвакуированы постояльцы как минимум двух крупных отелей."Пожар локализован. Гостей отелей эвакуировали, чтобы их не беспокоил дым, сейчас в (двух - ред.) гостиницах нет постояльцев. Пожарные остужают деревья", - заявил Шахин на брифинге к утру субботы. Видео опубликовано его пресс-службой.Шахин отметил, что, вероятнее всего, речь идет о пожаре, возникшем после того, как фермеры сжигали отходы возле леса.Лесной пожар вспыхнул в районе Алиэфенди возле курорта Аланья в ночь на пятницу. Местные власти в пятницу объявили об эвакуации жителей 150 домов в окрестностях Аланьи, где огнем охвачены пять районов.По данным генерального управления лесного хозяйства, лесные пожары разгорелись также в провинциях Мугла и Айдын. В общей сложности в тушении пожаров задействованы 14 самолетов, 20 вертолетов и более 800 человек.

