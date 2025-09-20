https://ria.ru/20250920/rezhim-2043132018.html

В Пензенской области отменили беспилотную опасность

В Пензенской области отменили беспилотную опасность

Беспилотная опасность отменена в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 20.09.2025

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Опасность была объявлена в 00.10 мск, она длилась более восьми часов. "На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал Мельниченко в Telegram-канале.

