В Пензенской области отменили беспилотную опасность
В Пензенской области отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 20.09.2025
В Пензенской области отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность отменена в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Беспилотная опасность отменена в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Опасность была объявлена в 00.10 мск, она длилась более восьми часов. "На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
