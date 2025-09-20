Рейтинг@Mail.ru
08:45 20.09.2025 (обновлено: 08:49 20.09.2025)
Силы ПВО за ночь уничтожили 149 украинских беспилотников
2025-09-20T08:45:00+03:00
2025-09-20T08:49:00+03:00
россия
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Средства ПВО с 23.00 мск пятницы до 06.00 мск субботы сбили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 19 сентября до 06.00 мск 20 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 40 – Ростовской области, 27 – над территорией Саратовской, 18 – Брянской области, 15 – над территорией Самарской области, 12 – Республики Крым, восемь БПЛА – над территорией Волгоградской области, четыре – над территорией Белгородской области, по два БПЛА сбито над территориями Воронежской и Калужской областей, по одному – над территориями Курской, Смоленской и Нижегородской областей, 15 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря и три – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении ведомства.
россия
россия
Россия
Средства ПВО за ночь сбили 149 украинских БПЛА над регионами России

Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Средства ПВО с 23.00 мск пятницы до 06.00 мск субботы сбили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 19 сентября до 06.00 мск 20 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 40 – Ростовской области, 27 – над территорией Саратовской, 18 – Брянской области, 15 – над территорией Самарской области, 12 – Республики Крым, восемь БПЛА – над территорией Волгоградской области, четыре – над территорией Белгородской области, по два БПЛА сбито над территориями Воронежской и Калужской областей, по одному – над территориями Курской, Смоленской и Нижегородской областей, 15 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря и три – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении ведомства.
Россия
 
 
