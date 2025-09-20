https://ria.ru/20250920/pvo-2043133535.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 149 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили 149 украинских беспилотников - РИА Новости, 20.09.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили 149 украинских беспилотников

Средства ПВО с 23.00 мск пятницы до 06.00 мск субботы сбили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами,... РИА Новости, 20.09.2025

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Средства ПВО с 23.00 мск пятницы до 06.00 мск субботы сбили 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 19 сентября до 06.00 мск 20 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 40 – Ростовской области, 27 – над территорией Саратовской, 18 – Брянской области, 15 – над территорией Самарской области, 12 – Республики Крым, восемь БПЛА – над территорией Волгоградской области, четыре – над территорией Белгородской области, по два БПЛА сбито над территориями Воронежской и Калужской областей, по одному – над территориями Курской, Смоленской и Нижегородской областей, 15 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря и три – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении ведомства.

