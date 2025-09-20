В Калужской области за ночь сбили два беспилотника ВСУ

https://ria.ru/20250920/pvo--2043133140.html

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Силы ПВО минувшей ночью обнаружили и уничтожили два беспилотника ВСУ на территории Жуковского района Калужской области, пострадавших и разрушений инфраструктуры, по предварительной информации, нет, сообщил губернатор Владислав Шапша."Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 2 БПЛА над территорией Жуковского района. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в своем Telegram-канале.

