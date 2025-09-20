Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области за ночь сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:41 20.09.2025 (обновлено: 08:50 20.09.2025)
https://ria.ru/20250920/pvo--2043133140.html
В Калужской области за ночь сбили два беспилотника ВСУ
В Калужской области за ночь сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 20.09.2025
В Калужской области за ночь сбили два беспилотника ВСУ
Силы ПВО минувшей ночью обнаружили и уничтожили два беспилотника ВСУ на территории Жуковского района Калужской области, пострадавших и разрушений... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T08:41:00+03:00
2025-09-20T08:50:00+03:00
безопасность
калужская область
жуковский район
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986012126_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3a021902c5dfb7d5c1449a79d5665e7c.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Силы ПВО минувшей ночью обнаружили и уничтожили два беспилотника ВСУ на территории Жуковского района Калужской области, пострадавших и разрушений инфраструктуры, по предварительной информации, нет, сообщил губернатор Владислав Шапша."Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 2 БПЛА над территорией Жуковского района. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250920/pvo-2043133535.html
калужская область
жуковский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986012126_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f3a13a81c2bbd6d4662876a93045cb66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, калужская область, жуковский район, вооруженные силы украины
Безопасность, Калужская область, Жуковский район, Вооруженные силы Украины
В Калужской области за ночь сбили два беспилотника ВСУ

Над территорией Жуковского района Калужской области за ночь сбили два БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМодульное укрытие
Модульное укрытие - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Модульное укрытие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Силы ПВО минувшей ночью обнаружили и уничтожили два беспилотника ВСУ на территории Жуковского района Калужской области, пострадавших и разрушений инфраструктуры, по предварительной информации, нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 2 БПЛА над территорией Жуковского района. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 149 украинских беспилотников
Вчера, 08:45
 
БезопасностьКалужская областьЖуковский районВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала