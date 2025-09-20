https://ria.ru/20250920/putin-2043246383.html
"Интервидение" призвано показать объединяющую силу искусства, заявил Путин
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Культура и музыка не имеют границ, и конкурс "Интервидение" призван показать объединяющую силу искусства, заявил президент РФ Владимир Путин."Культура, музыка не имеют границ. Сегодняшний праздник призван показать объединяющую силу искусства", - сказал Путин в специальном видеообращении к участникам "Интервидения".Он отметил, что уважение к традиционным ценностям, к многообразию культур, по сути, является основной идеей конкурса и вдохновляет его участников на достижение творческих высот.
