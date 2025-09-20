"Интервидение" будет одним из самых любимых конкурсов в мире, уверен Путин
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что "Интервидение" станет одним из самых узнаваемых и любимых конкурсов во всем мире.
Финальное шоу международного музыкального конкурса "Интервидение" стартовало на Live Арене.
"Уверен, что конкурс станет одним из самых узнаваемых и любимых во всём мире, ведь через диалог и взаимоуважение, укрепление доверия между культурами мы становимся духовно богаче", - сказал Путин в своем видеообращении.
Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
