Путин заявил об огромном запросе на справедливость в современном мире
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В современном мире существует огромный запрос на справедливость, народы имеют право на свободное развитие, заявил президент России Владимир Путин в приветственном обращении к участникам конкурса "Интервидение".
"Современный мир стремительно меняется, в нем формируется огромный запрос на справедливость, на широкий и равный доступ к плодам социально-экономического и культурного прогресса. Народы имеют право на свободное развитие, на сбережение своей идентичности", - сказал президент России.
