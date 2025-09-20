https://ria.ru/20250920/putin-2043244892.html

Путин заявил об огромном запросе на справедливость в современном мире

Путин заявил об огромном запросе на справедливость в современном мире - РИА Новости, 20.09.2025

Путин заявил об огромном запросе на справедливость в современном мире

В современном мире существует огромный запрос на справедливость, народы имеют право на свободное развитие, заявил президент России Владимир Путин в... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T20:41:00+03:00

2025-09-20T20:41:00+03:00

2025-09-20T20:43:00+03:00

культура

владимир путин

интервидение – 2025

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043245106_0:308:3093:2048_1920x0_80_0_0_e5cf5dcced124665dc0b141d1bc309a8.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В современном мире существует огромный запрос на справедливость, народы имеют право на свободное развитие, заявил президент России Владимир Путин в приветственном обращении к участникам конкурса "Интервидение"."Современный мир стремительно меняется, в нем формируется огромный запрос на справедливость, на широкий и равный доступ к плодам социально-экономического и культурного прогресса. Народы имеют право на свободное развитие, на сбережение своей идентичности", - сказал президент России.

https://ria.ru/20250919/intervidenie-2042809089.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, интервидение – 2025, россия