Путин назвал финал "Интервидения" одним из самых ожидаемых событий года

Путин назвал финал "Интервидения" одним из самых ожидаемых событий года

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал финал "Интервидения" одним из самых ожидаемых культурных событий года.Финальное шоу международного музыкального конкурса "Интервидение" стартовало на Live Арене."Сегодня состоится одно из самых ожидаемых культурных событий в мире – финал возрожденного международного музыкального конкурса "Интервидение", - сказал Путин в своем видеообращении.Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

