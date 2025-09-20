https://ria.ru/20250920/putin-2043243891.html
Путин пожелал успехов участникам "Интервидения"
Путин пожелал успехов участникам "Интервидения" - РИА Новости, 20.09.2025
Путин пожелал успехов участникам "Интервидения"
Президент России Владимир Путин пожелал участникам международного музыкального конкурса "Интервидение" успехов и почувствовать горячую поддержку зрителей. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T20:39:00+03:00
2025-09-20T20:39:00+03:00
2025-09-20T21:02:00+03:00
владимир путин
россия
интервидение – 2025
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043245424_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cebcd4edd3f9df0a7f99da2bb154959e.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал участникам международного музыкального конкурса "Интервидение" успехов и почувствовать горячую поддержку зрителей."Хочу пожелать всем конкурсантам успешных выступлений и заслуженного признания. Пусть каждый из вас почувствует горячую искреннюю поддержку зрителей", - сказал глава государства в приветственном обращении к участникам конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250920/intervidenie-2043245252.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043245424_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_24ceb40ae55377a6b7b7e4f457427b13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, интервидение – 2025, в мире
Владимир Путин, Россия, Интервидение – 2025, В мире
Путин пожелал успехов участникам "Интервидения"
Путин: пусть каждый участник "Интервидения" почувствуют поддержку зрителей