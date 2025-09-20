Рейтинг@Mail.ru
Путин обратился к гостям и участникам "Интервидения" - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:35 20.09.2025 (обновлено: 20:47 20.09.2025)
https://ria.ru/20250920/putin-2043243190.html
Путин обратился к гостям и участникам "Интервидения"
Путин обратился к гостям и участникам "Интервидения" - РИА Новости, 20.09.2025
Путин обратился к гостям и участникам "Интервидения"
Президент России Владимир Путин выступил со специальным видеообращением к гостям и участникам международного музыкального конкурса "Интервидение", передаёт... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T20:35:00+03:00
2025-09-20T20:47:00+03:00
культура
владимир путин
интервидение – 2025
россия
игорь матвиенко
москва
московская область (подмосковье)
shaman (ярослав дронов)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043245838_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_9935c45ec3ce823ba3e6659efb7a5b9a.png
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил со специальным видеообращением к гостям и участникам международного музыкального конкурса "Интервидение", передаёт корреспондент РИА Новости.Президент России выступил со специальным видеообращением к гостям и участникам "Интервидения".Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250919/intervidenie-2042809089.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обращение Путина к участникам "Интервидения"
Обращение Путина к участникам "Интервидения"
2025-09-20T20:35
true
PT2M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043245838_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_65728596697a50bbbf0e75d421cd5eeb.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, интервидение – 2025, россия, игорь матвиенко, москва, московская область (подмосковье), shaman (ярослав дронов)
Культура, Владимир Путин, Интервидение – 2025, Россия, Игорь Матвиенко, Москва, Московская область (Подмосковье), SHAMAN (Ярослав Дронов)
Путин обратился к гостям и участникам "Интервидения"

Путин выступил со специальным видеообращением к участникам и гостям Интервидения

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил со специальным видеообращением к гостям и участникам международного музыкального конкурса "Интервидение", передаёт корреспондент РИА Новости.
Президент России выступил со специальным видеообращением к гостям и участникам "Интервидения".
Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Девушка рядом с банером международного музыкального конкурса Интервидение на Манежной площади в Москве. Конкурс пройдёт 20 сентября 2025 года, на него заявлены участники из 23 стран - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Это будет круто: самый подробный гид по "Интервидению-2025"
19 сентября, 08:00
 
КультураВладимир ПутинИнтервидение – 2025РоссияИгорь МатвиенкоМоскваМосковская область (Подмосковье)SHAMAN (Ярослав Дронов)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала