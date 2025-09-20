https://ria.ru/20250920/putin-2043169762.html
Путин поздравил президента Южной Осетии с Днем Республики
2025-09-20T13:32:00+03:00
2025-09-20T13:32:00+03:00
2025-09-20T13:44:00+03:00
южная осетия
политика
россия
владимир путин
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Республики Южная Осетия Алана Гаглоева с Днем Республики, отметив, что Россия продолжит оказывать всемерное содействие Южной Осетии в обеспечении национальной безопасности и в решении актуальных задач социально-экономического развития, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Алан Эдуардович, примите самые теплые поздравления по случаю Дня Республики... Хотел бы подтвердить, что Россия продолжит оказывать всемерное содействие Южной Осетии в обеспечении национальной безопасности, а также в решении актуальных задач социально-экономического развития", - говорится в поздравлении.Путин выразил уверенность, что отношения добрососедства и союзничества, существующие между двумя странами, будут и впредь плодотворно развиваться."Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а всем Вашим согражданам – мира и благополучия", - заключил президент РФ.
