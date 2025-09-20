https://ria.ru/20250920/putin-2043159587.html

Путин поприветствовал участников фестиваля "Бумеранг"

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XX Всероссийского открытого фестиваля-форума детского и юношеского экранного творчества "Бумеранг", отметив, что этот проект стал профессиональной школой для многих одарённых детей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Приветствую вас на XX Всероссийском открытом фестивале-форуме детского и юношеского экранного творчества "Бумеранг". За прошедшие годы ваш замечательный проект стал настоящей профессиональной школой для многих одарённых ребят, помог им реализовать способности и таланты, обрести друзей", - говорится в приветствии. Путин особо отметил, что в год 80-летия Победы центральной темой для работы творческих команд станут кинокартины, посвящённые подвигу народа в Великой Отечественной войне, истории России. Фестиваль собрал на площадке "Орлёнка" юных тележурналистов, режиссёров, сценаристов, операторов, актёров, художников. "Рассчитываю, что юбилейный фестиваль-форум пройдёт с успехом, а обширная фильмотека "Бумеранга" пополнится новыми яркими произведениями, которые будут интересны зрителям разных поколений. Желаю вам удачи и вдохновения", - заключил президент.

